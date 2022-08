Dalma Maradona publicó un chat con Verónica Ojeda: "¿Quién es la que se hace la buena?"

“¡Felicitaciones! ¡Bienvenida Azul! Disfruten este momento maravilloso y único. Besos”, escribió Verónica Ojeda en la captura del chat que subió Dalma a las redes sociales. “Gracias Vero. ¡Estoy bastante dolorida, pero feliz!”, le respondió inmediatamente la actriz. “Disfrutá Dal. Son hermosos estos momentos. Cuando se despierte, Dieguito le manda un saludito a su sobrina”, contestó Ojeda acompañado de un emoji de un corazón mostrando buena onda y buena relación.

chat.jpg

El último mensaje fue a las 10.03 y luego Dieguito Fernando mandó un audio a las 11.39. Dalma, en la publicación eliminada, señaló la diferencia horaria entre ambos chats y sostuvo: “Acá las pruebas y se termina la historia para mí”.

Acto seguido fue por más. “¡Acá justo es cuando me hacen una transfusión de sangre y no tengo más el celular encima!. Cuando me vuelven a dar el celular y veo el audio ya estaban ellos en todos los canales hablando mierdas de mí. ¿Quién es la que se hace la buena? ¿Qué le hace pensar que le voy a contestar a ella y no a una criatura?”, concluyó mostrando su furia en las palabras.