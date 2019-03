Dalma Maradona publicó la primera foto de su hija Roma

"Mi vida entera en esta foto ¡Y casi sin pensar escribo esto siendo mamá! ¡No lo puedo creer ni yo! Siento que este no es un post cualquiera porque como les dije desde que supe que estaba embarazada, NO ME SIENTO PARA NADA CAPACITADA para dar consejos de maternidad y DETESTABA que cada persona que me viera embarazada sé sintiera con el derecho de decirme como hacer las cosas. Si hay algo que aprendí con la Pipita en brazos es que cada bebé es diferente y cada mamá HACE LO QUE PUEDE con esta maternidad que te viene encima y te lleva puesta en un montón de aspectos", comenzó.