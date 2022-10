Dalma Maradona habló sobre Verónica Ojeda: "Le gana el odio que le tiene a mi mamá"

Dalma Maradona pasó por el piso de LAM y habló sobre el avance de la causa judicial tras la muerte de su padre, Diego Maradona, también sobre la relación con su familia y varias polémicas que se desataron entre hijos y ex parejas del ex crack de fútbol.

Ángel de Brito consultó a Dalma sobre el estado actual de la causa y ella respondió: "Mi mamá tuvo una mediación después de que hablaran de ella en un programa y ella (Ojeda) nunca se presentó, fue solo Baudry". Luego agregó: "Como dijeron 80 mil cosas que no eran ciertas, mi mamá dijo 'bueno ok, hagamos una carta documento o mediación', no sé cómo era, y ella (Ojeda) no fue, fue solo Baudry, y que tampoco pudo demostrar nada".

https://twitter.com/AmericaTV/status/1579983498277900289 ¿Cómo está la relación de Dalma y Gianinna con el resto de la familia Maradona?



La polémica foto de los herederos de Diego#LAM en América @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/o71h8rijM1 — América TV (@AmericaTV) October 11, 2022

Tras esta explicación, Ángel le consultó si el conflicto había quedado en la nada y Dalma contestó "mi mamá va a seguir". "¿Le va a hacer juicio?" preguntó el conductor y ella respondió: "Y sí, porque les dio la instancia para demostrar", y añadió que "sentía que había que hacer eso porque se estaban diciendo un montón de cosas que a nosotros nos perjudicaban".

En cuanto al vínculo que mantiene con sus hermanos, la actriz desmintió el enfrentamiento entre los herederos que había planteado Ojeda. "Me llamó la atención que ese día decía 'Somos nosotros tres contra ellas dos' pero el día que fuimos a vaciar el box estuvo muy bien todo", señaló en relación al encuentro en la bodega de Beccar. Por su parte, Diego Junior y Jana desmintieron lo expresado por Ojeda: "Los dos dijeron que iban a respetar lo que acordamos en el box", y sentenció: "Le gana el odio que le tiene a mi mamá".

Por otro lado, con Jana Maradona mantiene una relación de hablar "lo justo y necesario". "No tenés una relación", comentó Yanina Latorre, y Dalma respondió que no, a lo que la panelista volvió a comentar: "Están haciendo todos los trámites juntos". La actriz contestó que sí: "Todos queremos lo mismo, de verdad, que se respete la memoria de mi papá, y que no haya gente que lucre ni con su imagen ni con su nombre", sentenció Dalma.