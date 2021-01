Dalma Maradona festejó el triunfo de Claudia Villafañe en "MasterChef Celebrity": "Siempre con vos"

En ese mismo posteo, un seguidor le expresó: “Firmá para la segunda temporada”, ya que se rumoreó que Dalma iba a ser de la partida. Pero ella señaló: “Me invitaron, pero ya dije que no. ¡No estoy preparada! Todavía lloro de la nada...¡No me quiero exponer!”. Cabe recordar que en los últimos días la hermana de Gianinna fue noticia por sus peleas con Luis Ventura, a quien acusó de mentiroso por afirmar que le prohibieron la entrada a una de sus tías al cementerio donde descansan los restos de su padre, y con Rocío Oliva, quien había asegurado que su padre no fue a su casamiento porque ella no había invitado a sus hermanas.

https://twitter.com/dalmaradona/status/1351359970965671941 Siempre con vos! Para siempre los 4 juntos! Gracias Babu! Gracias Tata! (el flequi de la Tata esta así porque la tiramos a la pileta! ) pic.twitter.com/EEo0M0AuKG — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 19, 2021

Antes de la gran final, Dalma se había mostrado un tanto enojada con aquellos que decían que el reality estaba arreglado. “Cometí el grave error de leer algunos de los comentarios que le escriben a mi mamá y a Analía por la final y a las dos les dicen que la final está arreglada para que gane cada una”, escribió en una story en Instagram. Y continuó con su descargo: “¿En qué quedamos? ¡No puedo creer lo que jode dos mujeres tan power estén en la final! ¡No gana el que más necesita el premio!”. Y cerró el tema, tratando de apaciguar los ánimos de la gente: “¡Relajen que hoy es una noche de alegría! Mi corazón está con la Tata, pero las dos son merecedoras. ¡No hinchen! Hay cosas graves de verdad, no se envenenen por un programa de tele, disfrútenlo!”.

Sin embargo, ahora Dalma se mostró feliz por el logro de su madre en la competencia gastronómica. El encargado de anunciar a la campeona fue Martitegui: “La ganadora de Masterchef es... la Tata”, señaló para alegría de todos los presentes en el estudio. A minutos de conocer que se había consagrado ganadora, Claudia tuvo su momento para decir unas conmovedoras palabras: “Falta gente que me gustaría que esté acá, como mis nietos, Benjamín, que está con su papá, y Roma, que su papá no quiere que la muestren en televisión. Mi mamá, que está mal de salud, y el papá de mis hijas que no está, y mis amigas”. Y luego, con los ojos llenos de lágrimas, cerró asegurando: “Estoy muy agradecida y feliz”.