Este jueves, Dalma Maradona comentó habló en las redes sociales sobre las ganas que su madre, Claudia Villafañe , tiene de convertirse nuevamente en abuela y las indirectas que la mujer le tira sobre la posibilidad de que la recién casada, llame pronto a la cigüeña.

"¡Mi mamá se va de viaje y me cuenta que le compro regalos a todos los bebés de mis amigas y amigos! ¡¡¡¡HABLAME DE LAS GANAS DE TENER OTRO NIETO/A QUÉ MANEJA!!!!", escribió Dalma, quien se casó con Andrés Caldarelli hace apenas tres semanas.

Ante este comentario, uno de los seguidores de Dalma le pidió que no llamara "Diego" a su hijo, como sí hicieron el resto de las mujeres que estuvieron vinculadas a su padre.

"¿Dalma, para cuándo? Una nena... y no la llames Diega, porfa. Parece que nadie quiere desprenderse del nombre de tu papá".

Pero, al parecer, Dalma no respetará la tradición: "¡Nooo! ¡¡¡Todavía no!!! ¡Quedate tranquila que no tengo ese problema con el nombre! ¡Cada uno con su identidad!".

