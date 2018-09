Dady Brieva reapareció y pidió disculpas por sus declaraciones

El humorista Dady Brieva volvió a aparecer en los medios luego de la polémica frase en el programa PH Podemos Hablar, en la que aseguró que esperaba que el gobierno terminara su mandato y que la gente la pasara realmente mal para que no volviera a votar a Cambiemos.

Interceptado por un notero de "Los ángeles de la mañana", el humorista intentó esquivar el tema y no hizo declaraciones al respecto. Al finalizar la nota solo atinó a decir: "Disculpas al que se sintió mal, perdones".









El actor no explicó su frase, aunque, según dijo su mujer, Mariela Anchipi, él romperá el silencio próximamente en una entrevista que dará a un conocido periodista.

Dady



"No lo quiero justificar ni aclarar, él no lo necesita. Yo sé la intención y la frase es más que eso, si lo sacas de contexto le podes dar otras interpretaciones. Sé a dónde apuntaba y entiendo que fue desde el dolor y la bronca", dijo la Chipi.





>>> Leer más: Qué dijo Darín sobre las polémicas declaraciones de Dady Brieva





Luego aseguró que no le "festejaba" los dichos a su marido: "No es feliz lo que dijo. No le desea el mal a nadie, sino que lo dijo por la situación económica".

Las palabras del actor fueron en diálogo con Andy Kusnetzoff en el programa PH Podemos Hablar, tras ser consultado por la actualidad económica del país: "Quiero que se queden como esos jugadores que juegan mal y que putean al árbitro para irse, pero el árbitro les dice: 'No, quedate hasta el final, hijo de puta, así la gente se da cuenta que jugás mal'. Quiero que se queden hasta el final y quiero que realmente la pasemos mal para que no compremos más espejitos de colores", había dicho en ese momento.





>>> Leer más: Andy Kusnetzoff intentó justificar los dichos de Dady Brieva





Días más tarde, al ser consultado por la repercusión de las expresiones de su invitado, el conductor del ciclo de Telefe aseguró que en el momento no le llamaron la atención y que no le habían sorprendido, ya que es conocida la opinión de Brieva sobre el gobierno.