Dady Brieva estrenó su obra tras el escrache: "Me hicieron besar la lona"

Y ante una consulta sobre cómo manejaba estas situaciones, Brieva confesó: “No se puede comer tallarines y estar flaco a la vez. Me enoja, me asusta cuando se meten con mis hijos, cuando me meten los drones y la nena me dice: «Papá, están esos pájaros volando, no quiero dormir más». Sí, lógico. Me han hecho besar la lona, pero bueno. Tampoco voy a cambiar nada, yo no voy a cambiar el presupuesto de 2021, ni voy a hacer nada en Caba. Soy un artista que se expresa, como se expresan todos”.

En ese contexto, el humorista estrenó su unipersonal donde interpreta a un “relator de situaciones de las que no hay registro“ apelando a entrañables personajes, música, canciones, anécdotas, nostalgia y, fundamentalmente, humor. Allí trasporta al espectador a esas historias inolvidables de vida, llenas de fe, de pasión y de amor. Desde su infancia y hasta nuestros días transita por situaciones plenamente identificables para un público que verá en Súper Dady un espejo de sus propias historias a plena risa.

“Hay una Argentina que debería estar unida, pero no lo está y no es por culpa nuestra”, apuntó el humorista.