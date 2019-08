Fabián Cubero finalmente habló sobre las constantes acusaciones de Nicole Neumann, su ex pareja y madre de sus hijas Allegra, Indiana y Sienna, quien aseguró que el futbolista tuvo a las nenas durante tres horas encerradas en un auto mientras él terminaba de entrenar en la Villa Olímpica de Vélez.

"Todo reclamo inquietud que tenga están los abogados, a mí nadie me avisa nada", sintetizó Cubero al referirse por primera vez al tema. "Pueden hablar con los empleados del club, con quien quieran…", expresó desmintiendo las versiones de Neumann.

Embed

Al ser consultado sobre las reacciones de Nicole a pesar de llevar tanto tiempo separados y de haber ella tomado la decisión de terminar con la relación, Cubero fue sincero: "No quiero hablar demasiado. No quiero hablar del tema, no es que estoy saturado, es una novela que viene hace dos años. Si salgo a hablar cada vez que hay una inquietud no termina más", dijo en "Los Angeles de la mañana".

Embed

Cámara oculta

El periodista Lío Pecoraro publicó un video donde se escucha a Nicole discutiendo el mismo lunes con el encargado de seguridad del edificio donde vive el futbolista con Mica Viciconte. "Hola, que tal. ¿Vos sos el encargado? ¿En qué piso vive Cubero? Porque no estoy informada del piso donde viven mis hijas", pregunta Neumann.

Embed

"No estoy autorizado a darte ese dato. Igual no se encuentran", responde el hombre de seguridad, a lo que una indignada Nicole acota: "Yo las tenía que retirar once y cuarto de acá. Y no hay nadie ni nadie me informa el piso donde viven mis hijas. Perfecto. Listo, gracias".