Cubero habló sobre la crisis de llanto de Nicole Neumann

Fabián Cubero no se quedó callado. El futbolista, que atraviesa una separación turbulenta con Nicole Neumann, le respondió a las acusaciones de la modelo, quien aseguró que, en medio de una crisis de llanto, en su ex “la quería ver muerta”.

“Decir que la quiero matar es muy fuerte. No quiero hablar nada porque no sé nada. No puedo decir demasiado”, disparó visiblemente fastidiado Cubero ayer por la tarde en el programa “El diario de Mariana”, que se emite por El Trece.

Embed

“Yo estoy tranquilo, estoy tratando de volver de mi lesión y preparándome para los nuevos proyectos que tengo. Todo esto me sorprende, no estoy al tanto de nada porque recién salgo de entrenar”, añadió el lateral derecho de Vélez Sarsfield.

“No sé qué problemas tendrá Nicole, yo no estoy en su vida, es un tema de ella”, se preguntó Cubero, y, consultado sobre si esperaba este desenlace para la relación, dijo: “Ni idea si esperaba o no que terminen las cosas así. La verdad que uno siempre espera lo mejor, pero bueno…".