Fabián "Poroto" Cubero, salió a defender a su novia Micaela Viciconte de las devoluciones de Laurita Fernández y Florencia Peña, jurados del Bailando 2018. Ambos expresaron su disconformidad por los gestos de las jurados cuando Mica quedó afuera del certamen.

"Hay que ser más justo y más teniendo un cargo como jurado. En ese momento hay que dejar todas las diferencias de lado y ser un poco más objetivo. Por ahí, yo no entiendo mucho de baile, pero escucho al resto y ninguno coincide con las devoluciones de ellas. Si Julián (Serrano) no se equivocaba en la coreo, a Mica no le iban a dar ningún voto", comentó el futbolista en declaraciones al programa "Hay que ver", de Canal 9.

Y agregó: "Ahora estoy tranquilo, porque Mica perdió bien, con el voto de la gente. La otra pareja también tenía posibilidad de ganar porque, a mi modo de ver, hicieron bien las cosas".





Cubero Caliente Con Laurita Fernández Y Flor Peña



Y en cuanto a los roles de Fernández y Peña, Cubero disparó con todo: "Me parece que Laurita no la caretea, pone directamente las diferencias que tiene. Y Flor le juega un poquito, pero en definitiva es lo mismo. Ahora estoy tranquilo porque fue decisión de la gente y hay que saber perder. Pero lo que hicieron ellas durante todo el programa no estuvo bien. Hay que ser profesional. Laurita es bailarina profesional. Ahí tenes dos lecturas: o no entiende mucho de baile o tiene algo personal".