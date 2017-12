Las declaraciones que este miércoles arrojó Fabián Cubero al respecto de la relación que mantienen su ex, Nicole Neumann y Facundo Moyano, nuevo novio de la modelo, generaron molestias en la rubia.

Luego de que en los últimos días se filtrara que entre los tortolitos hubo una discusión por una tercera mujer, el futbolista de Vélez respondió sin guardarse nada sobre cómo ve a Nicole.

"La veo bien, trabajando mucho. En pareja, feliz", comenzó Poroto, aunque enseguida fue por más: "Sé que discuten bastante. Ella no me lo cuenta, pero yo tengo informantes. No es por las nenas. Pero no se dice el informante", arrancó Cubero.

Y agregó: "Esas cosas no gustan. Nicole es un poco celosa. Yo jamás hice algo así. Por ahí estaba mal acostumbrada Nicole. Yo no pregunto demasiado así que no sé por qué discuten", señaló.

Por supuesto, Nicky, le contestó a su ex pareja: "¿Eeeeeh? ¿Que nos peleamos? ¿Por qué? ¿Cuándo?", lanzó Neumann y agregó: "¿Y él qué sabe...?", concluyó ante la pregunta de Tomás Dente en "Nosotros a la mañana".





