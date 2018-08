Cuántos kilos bajó Cabito después del by pass gástrico

Embed Una publicación compartida por cabito (@cabito) el 9 de Ene de 2018 a las 8:32 PST



Más allá de esa importante intervención, el panelista de "Basta de todo" realiza diariamente una exigente rutina de ejercicios físicos para seguir bajando de peso y mantener la figura.

"Me siento mucho mejor obviamente. No solamente me preparé físicamente haciendo dieta sino también el cambio tiene que ver con que voy al gimnasio varias veces por semana con mi personal trainer, que además de hacer todas las cosas como corresponde te obliga. Si él va uno no puede dejarlo plantado", comentó Cabito.

"No es solamente la dieta sino que estoy haciendo mucho ejercicio tres o cuatro veces por semana una hora y media. Eso te mejora la salud drásticamente y casi inmediatamente", agregó.

En Instagram, Cabito comparte parte de su duro entrenamiento que incluye golpes a bolsas de boxeo y ejercicios aeróbicos.