Ya pasaron 22 años desde el disco debut de Molotov, el exitoso "¿Dónde jugarán las niñas?", y sin embargo la banda mexicana sigue en la ruta y con su vigencia intacta. Una buena prueba de esto es que la semana pasada se agotaron las entradas para su show en Rosario, que tendrá lugar este jueves en La Sala de Las Artes. El grupo formado por Miky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala regresa a la ciudad para hacer un recorrido por todos sus discos, que incluyen hits como "Gimme The Power", "Frijolero" y "Voto latino".

El año pasado, Molotov revisitó todo su repertorio en versión acústica para la grabación de su MTV Unplugged, pero ahora viene a Sudamérica con un show eléctrico, con un potente set que combina rock, funk y rap, como base de sus letras irreverentes que mezclan sátira con crítica social. En charla con Escenario desde Estados Unidos, donde recientemente terminaron una gira, el bajista y cantante Paco Ayala habló de las dos décadas de carrera de la banda, de la explosión del trap y el reggaeton en la escena latina y de la conflictiva relación entre México y el gobierno de Donald Trump.

—El año pasado grabaron un MTV Unplugged. Ustedes son una banda de rock, eminentemente eléctrica. ¿Qué les atrajo de esta propuesta de hacer un disco acústico?

—Nosotros somos de las bandas de la época dorada del MTV latino, donde muchos grupos contemporáneos nuestros como los Cadillacs, Café Tacuba o Los Tres tuvieron su MTV Unplugged en aquella época. A nosotros se nos ofreció en aquel momento, pero nunca se pudo concretar por problemas de tiempo, porque siempre hemos sido una banda nómade en constante movimiento. Entonces nos había quedado la espinilla enterrada durante mucho tiempo, y finalmente nos la pudimos sacar. El unplugged fue algo muy divertido para nosotros, sobre todo porque somos parte de esa generación MTV. Estamos muy contentos con el resultado. Fue una experiencia enorme.

—Molotov está en carrera desde los años 90 y con la misma formación. ¿Qué los mantiene unidos?

—Nos mantiene unidos el amor por la música. Esta es nuestra forma de vida. Nuestro oficio es ser músicos y nos dedicamos a tocar música en vivo. Estamos agradecidos por la oportunidad de seguir girando después de tantos años. Es nuestro motor diario. Nosotros empezamos a tocar en los antros o clubes de los 90. Llegábamos cargando nuestros instrumentos. Teníamos que imprimir flyers y sacarles copia y hacer que un show sonara de boca en boca. Después los tiempos cambiaron y tuvimos que adaptarnos a las redes sociales y las plataformas digitales. Pero la banda sigue conservando la misma ideología. Hacemos música por diversión.

—La llamada "cultura rock" ya no está en el centro de la escena como antes. Ahora han aparecido géneros como el reggaeton y el trap, que son los que escucha el público más joven. ¿Qué opinás de esto? ¿Creés que el rock ha perdido peso?

—Creo que hay bastante oferta y demanda para todos los géneros. Si bien hace 20 años, cuando nuestra banda irrumpió en escena, no existían todos estos artistas de trap y reggaeton, también es cierto que no había tanta gente viviendo en nuestra tierra. Hemos estado creciendo, nos hemos estado multiplicando, y hay oferta musical para todos los gustos. Mientras sea una expresión artística genuina, mientras la música sea un vehículo para expresar tus ideas, nosotros siempre vamos a estar a favor de la libertad y de la creación artística, independientemente de cuál sea el género. Si ahora la juventud latina se está expresando a través de estos nuevos géneros, pues bien, es la época que nos toca vivir. Igual yo sé que hay muchas bandas de rock. Cada vez que nosotros visitamos Estados Unidos, Argentina, Perú o Chile siempre nos encontramos con bandas nuevas, que no necesariamente son populares, pero que son muy buenas. La popularidad del rock es cíclica. Ya vendrá un tiempo en que el rock emergerá otra vez con bandas muy populares. Ahora hay una excesiva oferta de productos, para consumo y para escucha, pero creo que hay lugar para todos.

—Algunas letras de Molotov están asociadas a la crítica política y social. ¿Cómo viven la situación actual en México y las constantes provocaciones de Donald Trump a los mexicanos?

—Nosotros lo vivimos de primera mano. Hay un dicho muy famoso en México: "Tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos". Es algo con lo que nacimos como pueblo y con lo que hemos lidiado durante toda la historia de nuestro país. Pero vuelvo a la respuesta anterior, a lo que te decía de los ciclos. Son ciclos que se abren, se cierran y van cambiando. Pero es cierto que hace unos 25 ó 30 años que no se vivía un ambiente tan tenso y racista en los Estados Unidos, no sólo contra los mexicanos, sino contra los latinos en general. Esto quisiera aclararlo: los medios y la gente en Estados Unidos siempre hablan de los mexicanos, pero para la mayoría de los gringos los mexicanos son cualquiera que viva del otro lado de la frontera, llámese brasileños, venezolanos o colombianos. Todos los que son diferentes a ellos son mexicanos. Cuando Trump insulta a México está hablando de toda América latina. Para nosotros, estar ahora en Estados Unidos, tocando para toda esta gente, es una manera de traerles apoyo, de decirles "acá está mi mano, estamos juntos en esto, demostrémoles que no somos lo que ellos dicen, que somos un pueblo trabajador, que somos una cultura milenaria y que realmente somos gente de bien". Ese es el mensaje que queremos traer a Estados Unidos. Y qué mejor que dejar un mensaje poderoso a través de la música.