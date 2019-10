Cuando la libertad deja de ser una idea y se transforma en necesidad

El director Richard Linklater eligió a Cate Blanchett, dos veces ganadora de un Oscar, para protagonizar "¿Dónde estás Bernadette" en la que interpreta a una arquitecta poco convencional que, tras una crisis emocional y su deseo de ser madre se aísla del ruido de Los Angeles y se muda a Seattle, donde deja en claro que, para ella, no hay nada convencional. El filme, que se estrena hoy, llega con el aval del director de la premiada "Boyhood" y "Antes del amanecer" y "Antes del anochecer" que reunió a una legión de fans alrededor del mundo.

El filme es la adaptación cinematográfica del best seller homónimo, escrito en 2012 por la novelista Maria Semple. Antes de volcarse a la novela, Semple fue guionista de series televisivas como "Loco por ti", "Ellen" (con Ellen DeGeneres), además de producir Arrested Development. Su novela "¿Dónde estás, Bernadette? fue traducida a dieciocho idiomas. La novela se enfoca en Bernadette Fox, una mujer brillante y agorafóbica que atraviesa una crisis afecta a todos los que la rodean.

En el libro Bernadette es una ganadora de la beca MacArthur, un premio de la Fundación MacArthur a ciudadanos estadounidenses o residentes de cualquier edad o especialidad, que demuestran méritos excepcionales y prometen un continuo y mejorado trabajo creativo. Según Blanchett, las excentricidad en el comportamiento de Bernadette y ese detalle fueron un desafío para interpretar el personaje y no ceder a los estereotipos.

"Busqué una larga lista de personas que recibieron esa beca y siempre son personas que trabajan desde una perspectiva muy particular y que piensan fuera de la caja. Bernadette es definitivamente esa persona. Ni siquiera se identifica como arquitecta, dice que es una solucionadora creativa de problemas. Así que es una extraña desde el principio y tiene una enorme cantidad de energía creativa que no tiene salida, porque se ha dedicado por completo a criar a su hija, creo que en detrimento de su propio desarrollo. Se ha convertido en una amenaza para la sociedad, como dice la gente sobre ella", dijo la actriz al diario The Denver Post.

El libro representaba un desafío para su adaptación al cine ya que se trata de una novela epistolar a través de correos electrónicos. Sin embargo, Blanchett destacó la manera en la que Linklater afrontó esa parte del trabajo. "A veces cuando leés un libro, creés que casi se está escribiendo solo para tener una opción para llevarlo al cine, mientras que Maria no está escribiendo un guión, está escribiendo una libro. Entonces, lo que lo hace maravilloso es también lo que hace que sea un desafío adaptarlo. Está escrito en forma de intercambio de correos electrónicos, mensajes de texto y archivos del médico de Bernadette. La relación más larga, profunda y vociferante que Bernadette tiene en el libro es con un asistente virtual al que está enviando correos electrónicos todo el tiempo y externalizando su vida. Eso no es dramático desde una perspectiva fílmica, por lo que a Rick (Linklater) se le ocurrió la idea de que lo hiciera con Bluetooth para que pueda ver el estado en el que se encuentra cuando envía el correo electrónico. En el libro, solo ves el correo electrónico".

Bernadette es descripta en el libro como una persona intensa y efusiva, pero Linklater decidió mostrar dos facetas del personaje. "Ella es implacable de una manera brillante e hilarante en el libro, pero Rick insistió en que no se podía mantener ese tipo de efusión energética durante dos horas en una película. Tenías que permitir que la audiencia viera lo que había detrás de esas diatribas", dijo la actriz.

En ese balance del retrato de Bernadette, una parte importante es el personaje de su marido interpretado por Billy Crudup. En la novela, él tiene una aventura y piensa que su familia está fuera de control. "Cuando contás eso, tenés que encontrar otras formas para que Elgin (el personaje de Crudup) no resulte frío, y debés darle la causa suficiente para que poner a su esposa en una institución mental sea quizás la solución a sus problemas sin convertirlo en una mala persona. Es una novela maravillosa, pero fue un proceso complicado encontrar la voz cinematográfica adecuada para ella".

Esa singular relación es coherente con el estilo de películas que hizo que Linklater tenga una legión de fans alrededor del mundo, tal como lo es la propia Blanchett. "Rick, como cineasta, está realmente interesado en las relaciones entre padres e hijos y en los retratos del matrimonio, como vimos a través de su larga exploración con «Boyhood». Y sus películas a menudo tratan de personas que dejan la adolescencia en la edad adulta y ese tipo de terreno, así que tenía sus propias cosas muy personales para reflejar en esta película", afirmó la intérprete.

Blanchett dijo que su personaje "hace muchas locuras", pero aseguró que no debería culpársela por eso si se la mira de la propia falibilidad humana. Comprender su complejidad fue clave al momento de componer el personaje, una persona que sabe que lo que está por suceder es un desastre, y sin embargo sigue adelante. "Ella es responsable de las cosas que le pasan, en cierto modo, pero no es culpable. Ella hace algunas locuras. Todos lo hacemos. Cuando estás en caída libre emocional, como ella, simplemente lo hacés. Y creo que no quiere mirarse a sí misma. Es mucho, mucho más fácil atribuir la culpa de su estado al tráfico y a la calidad de las papas fritas que aceptar la responsabilidad por sí misma".

Experto en crisis generacionales

Richard Linklater es conocido por las películas “Boyhood” (foto), por la cual ganó dos Globo de Oro, “Escuela de rock” y la serie formada por “Antes del amanecer”, “Antes del atardecer” y “Antes del anochecer”. Fue uno de los primeros y más exitosos directores durante los 90 en el cine independiente. En su trabajo suele explorar lo que denominó “el continuo de la rebelión juvenil”, enfocándose en detalles sobre los ritos y costumbres generacionales.