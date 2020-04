Cuando la isla se transforma casi en una cárcel sin rejas

Calificación: ***. Intérpretes: Cristian Salguero, Mercedes Burgos, Héctor Bordoni, Facundo Aquinos. Dirección: Franco González y Demián Santander. Género: Drama.

"Al que te jode, tiro en la cabeza, no dudés", le dijo El Correntino a Matía apenas lo contrató para trabajar en el cuidado de su ganado en una isla del Paraná. La frase pinta claramente el nivel de violencia que atraviesa esta historia, en la que los directores y guionistas González y Santander eligieron ponerle un atuendo de western contemporáneo, pero bien argento. Matía llega a la isla escapando de algo, no se sabe de qué, ni hace falta explicarlo. Es un tipo marginal, que se lleva al bolsillo lo que no es suyo y trata de sobrevivir a como dé lugar. Este antihéroe está lejos de ser el villano y con el correr de los días en esa isla que funciona como una cárcel sin rejas, cada uno buscará sacar ventaja sin pensar en el de al lado. El jefe, porque explota a todos; los dos empleados Matía y Gustavito porque competirán para sacar más tajada de una torta sin porciones; y Gaby, destratada por El Correntino, buscará algo de amor y sexo en este marginal extraño, como quien se tira a una pileta vacía. En este contexto, la creciente se puede llevar todo puesto. "De la crecida no se salva nadie" dicen en la isla. Y es en ese tránsito de vivir al límite donde el filme tensa la cuerda dramática y brilla en medio de la oscura crudeza.

Por Pedro Squillaci / La Capital