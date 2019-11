Hace tres años, el colectivo Rock con Perfume de Mujer presentó por primera vez su homenaje a Mercedes Sosa. El tributo fue un éxito, subió a los escenarios de la Plataforma Lavardén y el Anfiteatro Municipal, entre otros, y fue declarado de interés cultural por la Cámara de Diputados de Santa Fe y por el Concejo Municipal de Rosario. El grupo también llevó su espectáculo a la Fundación Mercedes Sosa en Buenos Aires, especialmente invitado por la nieta de La Voz de Latinoamérica. Ahora, a diez años del último adiós a Mercedes, el grupo llega hoy a las 21.30 al teatro El Círculo (Laprida y Mendoza), con un show que centrará el homenaje en el disco "Cantora".

"Cantora" (2009) fue el último álbum que grabó la Negra, y se editó poco antes de su muerte. El disco doble patentó su comunión con el rock y los géneros más diversos, y allí registró duetos inolvidables con León Gieco, Charly García, Gustavo Cerati y Luis Alberto Spinetta. Este trabajo también la acercó a una nueva generación de artistas, aparentemente lejanos en espacio y tiempo, como Shakira, Julieta Venegas, Jorge Drexler o René Pérez de Calle 13.

Esta noche subirán al escenario 12 vocalistas locales para recrear las joyas de este disco, más otros clásicos de Mercedes Sosa. Lorena Bogado, Adriana Coyle, Mica Racciatti, Tweety Campione, Mirna Manassero, Dorana Milva, Gena Garay, Laura Bogado, Analía Gómez, Jesica Cejas y Gabriela Vizgarra estarán acompañadas los músicos Franz Funes (de Patagonia Revelde), Gustavo Giménez, Andrés Garbero, Alejandro Garcilazo y Luciano Duri. Como invitados figuran además la periodista Flavia Padín (en su nuevo rol de cantante) y el Ballet Municipal de Villa Gobernador Gálvez.

La líder de Rock con Perfume de Mujer, Lorena Bogado, charló con Escenario sobre el desafío que implica cantar los temas que inmortalizó la Negra y aseguró que Mercedes fue "una adelantada" a su época.

—¿Cómo fue la dinámica para elegir el repertorio de este show?

—Yo elijo el repertorio, aunque siempre viendo el perfil de quién lo va a interpretar. Lo planteo en el grupo y casi siempre le pego (risas), porque me responden que sí, que quieren cantar ese tema porque se sienten identificadas o porque las moviliza. Y por supuesto que cada cantante le pone su impronta, más allá de que estamos interpretando a semejante intérprete. Respetamos las versiones, pero no las hacemos exactamente iguales. Agregamos algunos arreglos, pero sin que se pierda la esencia del tema.

—Cantar canciones que interpretó Mercedes Sosa es un gran desafío para cualquier cantante. ¿Se siente ese peso, esa responsabilidad?

—Sí, se siente. Y es muy fuerte. A mí en lo personal me pasa, y creo que a todas, a tal punto que en algunos ensayos nos emocionamos mucho. Cuando cantamos sentimos la presencia de Mercedes todo el tiempo. Suena muy loco, pero es lo que nos pasa.

—¿Cuál es para ustedes el legado de Mercedes Sosa, más allá de lo musical? ¿Por qué es una figura que genera tanta admiración en músicos de distintos géneros?

—Por su compromiso social y político. Mercedes fue una mina que siempre fue al frente. Nunca tuvo miedo, a pesar de lo que le tocó vivir, sobre todo en la época de la dictadura. Además fue una adelantada. Cuando no se hablaba para nada de la ley del aborto ella fue una de las primeras voces que salió a tocar el tema. Creo que es la representante de las mujeres por excelencia, en todo aspecto. Al menos para mí es así.

—¿Cuándo y cómo la descubriste?

—Yo la descubrí en mi preadolescencia, cuando Mercedes había grabado la "Cantata Sudamericana" (1972) con Ariel Ramírez. Cuando escuché eso no podía creer lo que cantaba ella, su manera de interpretar, su manera de decir. Ninguna otra cantante me generó semejante impacto. Ahí la descubrí y empecé a indagar y a seguirla. Estar ahora en El Círculo va a ser doblemente emocionante, porque es un teatro donde ella ha cantado en varias oportunidades. Recuerdo que la vi ahí cuando yo tenía unos veintipico de años, y fue maravilloso. No sólo era emotivo escucharla, también era muy fuerte ver lo que generaba en la gente.

—Este año presentaron "Cantora" por primera vez en Buenos Aires, justamente en la Fundación Mercedes Sosa. ¿Cómo fue esa experiencia?

—Fue increíble. Recibimos una invitación de Araceli, la nieta de Mercedes, para cantar allá. Cuando este show comenzó tuvimos la suerte de que lo apadrinara Fabián Matus (el hijo de Mercedes, que falleció en marzo pasado) y nos quedó el contacto con la familia. Fue maravilloso cantar en la Fundación (que se encuentra en el barrio de San Telmo) y conocer la historia de ese lugar: Mercedes puso arte en un lugar donde hubo dolor. Encontrarse con todas sus cosas, ver sus carpetas con las letras, poder tocar sus ponchos fue muy fuerte. Y en la Fundación te cruzás con gente de todas partes del mundo. Actuamos ahí en en septiembre, en la parte de afuera, en el patio, que tiene capacidad para más de mil personas.