Cuáles son los estrenos del cine más esperados en 2023

Por otro lado, los fanáticos de los superhéroes saben desde la Comic Con de este año cuáles son los títulos que llegarán a los cines en 2023 y los avances generaron muchas expectativas para la nueva fase de Marvel.

El público ya tiene a sus favoritos en la lista y estos son algunos de los títulos más esperados para el próximo año.

Babylon

Una película de Damien Chazelle que remonta a los desenfrenados años 20 en Hollywood, cuando el cine pasa de ser mudo a sonoro, y la carrera de varios artistas puede tomar un rumbo inesperado. Protagonizada por Brad Pitt, Margot Robbie y Diego Calva, la película muestra la caída o el ascenso de varias estrellas en un contexto de ambición y excesos hollywoodenses.

Estreno: 1 de enero

The Whale

Este largometraje se convirtió en uno de los más ovacionados durante su estreno en el Festival de Cine de Venecia 2022, y las lágrimas de Brendan Frasier, protagonista de esta historia, conmovieron a todo un público que ahora está expectante del estreno en cines. La historia sigue a Charlie, un profesor de inglés que abandona a su ex pareja para irse a vivir con su novio. Pero cuando esta relación termina, Charlie desahoga sus penas comiendo de manera excesiva. Sumido en una gran depresión y preocupación por su salud, buscará reconectar con su hija, a quien no ve desde hace muchos años.

Estreno: 4 de enero

The Whale Movies 2022 | The Whale First Teaser Trailer