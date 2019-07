Cuáles son los defectos que a la China Suárez le gustaría cambiar

Eugenia "la China" Suárez confesó sus defectos y admitió que quisiera cambiar algunos de sus hábitos.

"Me encantaría que me guste más el mate, decir que disfruto entrenar, ser organizada, ordenada, no dejar todo para último momento y dormir siesta todos los días de mi vida”, aseguró en Instagram, en diálogo con sus seguidores.

Horas después, publicó varios videos de ella acostada queriendo dormir la siesta, mientras Magnolia jugaba a su alrededor. "Nunca había querido dormir tanto una siesta. Tenemos intereses diferentes", bromeó.

En las confesiones sobre sus defectos, también admitió que detesta el gimnasio. "Con respecto a lo de entrenar, me encantaría ser como esa gente que de verdad le gusta. Esos que esperan a que llegue el día de poder hacerlo. Yo de verdad odio correr, saltar y todo eso”, comentó.