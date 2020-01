Sol Pérez y Mónica Farro protagonizaron una escandalosa pelea que aún no encuentra paz. Las mujeres, sin confesar cuál fue el conflicto que generó el enfrentamiento, intentan bajar el nivel de exposición, por pedido de la producción. Luego de levantar una función de la obra "Veinte Millones" por el incidente, el sábado volvieron a escena. Y contaron los motivos por los que decidieron continuar con la comedia.

Carmen Barbieri habló de la vuelta a escena y aseguró que "volvió la calma". Y señaló: “Estábamos todos expectantes, porque ellas están todo el tiempo juntas en el escenario, y tienen mucho diálogo. Les había pedido a las dos que se miraran a la cara, que no cambiaran la letra, hay un empujón marcado. Mónica no quería tocarla por miedo a lo que pensara la otra, pero les pedí que actúen como estaba marcado, se empujan, se gritan y se hablan como estaba marcado, lo hicieron tal cual, lo hicieron bien. Estábamos todos cuidando, los productores abajo cuidándolas para que estén bien", señaló la actriz.

Sol Pérez, por su parte, señaló que "mientras se cumplan las cuestiones contractuales" no tiene problema en seguir en la obra, aunque no quiso contar las cosas que charlaron en la reunión con la producción porque "prefiero dejarlas puertas para adentro". "Hoy vine a trabajar y los chicos me trataron muy bien, trajeron flores, estuvieron mil puntos, me cambiaron de camarín, me trajeron la comida al camarín, me lo pusieron hermoso, no puedo pedir mas, estoy agradecida", agregó.

Por otro lado, Mónica Farro aseguró que el motivo que generó la gran pelea no fue laboral, sino personal, y sostuvo: "Por el momento me voy a preservar, la producción me pide que calme las aguas. Estoy orgullosa de cómo procedí, viví mucha agresión y yo ni la expreso ni la soporto. A ella tuvieron que sacarla, porque estaba desbordada", dijo la actriz.

"Estoy orgullosa de mi actuar, estuve en paz. Desde la producción me pidieron que siga, que estaba todo bien, que yo era muy bienvenida, estoy feliz con la gente con la que trabajo, los cinco compañeros que tengo arriba del escenario son de mucha trayectoria”, sostuvo, negando la compañía de Sol, a la que solo considera que es “quien comparte el escenario" con ella.

Pérez no quiso especificar datos del conflicto, aunque aseguró: “No la venía pasando bien, había bajado un montón de peso, me guardé un montón de cosas. Me preguntaban algo y lloraba, me consumía por dentro. Espero que la producción tenga el mismo trato que yo tuve con ellos siempre. Tenía la oferta de hacer verano con ellos antes de pensar que se iba a hacer. Lo más normal es hablar con la producción y que ellos solucionen los problemas".

"Tengo unos compañeros excelentes que son mis maestros y me enseñan todo. No poder aprovechar la oportunidad de aprender de gente tan grosa no lo quiero dejar pasar. No quiero irme llorando, con un problema que es menor. Lo que tenga que pasar que pase. Yo no conocía a nadie antes de empezar la obra, solo a Carmen, así que jamás hablé mal de nadie. Es más, tenía dos vestidos y presté uno, no viene por ahí el conflicto”, agregó Sol.

Farro señaló que el conflicto “fue por mi vida personal, entiendo que cuando no tenes argumentos buscas lastimar. No voy a renunciar, no voy a darle el gusto. Quiere que reaccione para que me echen”.

Por último Carmen Barbieri dijo: “Las chicas tienen que esperar un tiempito y se van a calmar. Hablamos mucho, pero entre función y función no volví a hablar, así que quiere decir que están más calmas. Ayudó que viniera Marín y habló con Rottemberg. Es muy importante que se sientan cuidadas, las dos por igual, y que me digan la verdad, si se siguen sintiendo mal trabajando juntas”.