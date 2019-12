Cuál es la condición de Pampita para reunirse con su exniñera

Carolina "Pampita" Ardohain enfrenta un escándalo mediático y judicial que fue iniciado por parte de su exempleada Viviana Benítez. Por el momento todo aparenta continuar con reclamos cruzados en la Justicia.

En su programa, la diva contó que condición pretende para poder sentarse con ella y que el tema no pase a mayores en Tribunales: "Primero, que se retracte públicamente. Es lo único que quiero, que se retracte. A mí me dicen 'duran años estas cosas'. A mí no me importa, porque a mí me duele que mienta, me duele que diga que soy mala empleadora, me duele que diga que perdió un embarazo por mi culpa, me duele que diga que soy mala pagadora, porque para mí el honor de una persona es muy importante. A mí no me vas a ver haciéndole daño a alguien que quiero, nunca, jamás".

La modelo enfatizó que de darse esta situación, todo el conflicto terminaría: "Obvio que quedaría ahí. Si ella dice 'me me equivoqué', no sigo con esta causa. Sí, esto quedaría ahí. Yo no quiero vengarme de su maldad. A mí no me sirve. Yo quiero que quede claro cómo soy como ser humano, porque no quiero que le quede a nadie la duda y porque tengo las pruebas para demostrar lo que digo".

Si bien la que inició el proceso judicial fue Benítez, Pampita pedirá un bozal legal además de presentar tres demandas: una laboral, otra penal y otra civil. Y de todos se hará cargo Fernando Burlando.

"Mis hijos están de vacaciones en Chile y no ven redes sociales. Trato de cuidar su inocencia y que no estén conectados a lo que tiene que ver con mi trabajo. Estoy muy angustiada. Son días muy feos", dijo Pampita en "Pamela a la tarde", que Pamela David conduce por América.

"Estoy enfocada en los últimos programas del año de Pampita Online. Hay que ponerle onda para que salga lindo, con alegría. Fueron difíciles estos días y una pena que justo pasara ahora. Pero trato de ver lo positivo de la vida y me agarro a eso para ponerle buena energía", señaló.

Bautista, Beltrán y Benicio pasarán la Navidad con su papá, Benjamín Vicuña, mientras Pampita se refugia en los brazos de su marido. "Me aferro a mi marido e intento valorar las cosas lindas de la vida. Ya no podemos hablar del tema. Pusimos un bozal legal y se mandó todo a los canales para que ya no se hable de esto. Yo estoy tranquila, sé quién soy y cómo actúo en la vida. Quiero terminar el año con alegría", dijo, todavía muy angustiada.