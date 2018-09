Cronenberg dice que el cine no volverá a ser lo mismo

La sala estaba atestada y el aplauso fue de pura entrega y admiración: así fue recibido ayer el director canadiense David Cronenberg en la clase magistral que ofreció en el festival. El director de "Crash", que recibe un León de Oro por su trayectoria, habló entre otros temas de cómo las nuevas plataformas de streaming están revolucionando el sector. Cuando estrenan un filme llega a más de un centenar de países, una situación inédita que permite a la audiencia ver la producción en cualquier tipo de formato, explicó. "No me importaría ver ‘Lawrence de Arabia' en un Apple Watch", señaló el cineasta de 75 años, quien considera que el cine se ha visto alterado para siempre con estos nuevos actores.

"El cine no volverá a ser lo mismo", insistió, tras recordar la polémica en el pasado Festival de Cannes con Netflix. El certamen no aceptó películas de la plataforma por no adaptarse esta última a las leyes francesas de exhibición en cines. "Creo que hay mucha nostalgia por los viejos tiempos del cine", cuando se veían las películas de forma casi religiosa en las salas. "(El director español Pedro) Almodóvar habló de lo sagrado del cine, y yo creo que hay que ser un católico para creer eso", apuntó el cineasta.