"The Outsider" es uno de los platos fuertes de este comienzo de 2020, y desde hace meses se viene promocionando como una de las series más esperadas de este año. Con el sello de garantía de estar basada en la novela homónima de Stephen King, la serie se estrena esta noche, a las 23, por HBO y HBO Go, en una emisión especial con dos capítulos (de un total de diez). La perturbadora historia, que explora la investigación sobre el asesinato de un niño, no sólo tiene el atractivo de estar firmada por el maestro del terror. También tiene grandes nombres delante y detrás de cámara. Los protagonistas son Ben Mendelsohn (conocido por la serie de Netflix "Bloodline" y la película de Steven Spielberg "Ready Player One") y el reciente ganador del Emmy Jason Bateman (que encabezó series como "Ozark" y "Arrested Development"). Bateman dirigió además los primeros dos episodios y también fue productor ejecutivo junto al mismo Mendelsohn. Entre los guionistas, en tanto, se encuentra Richard Price, un veterano conocido por su participación en las ya clásicas "The Wire" y "The Night Of".

Como tantas otras novelas de Stephen King, "The Outsider" (que en español se conoció como "El visitante") es una curiosa mezcla entre lo sobrenatural y lo cotidiano. El libro, que se editó en 2018, se convirtió en uno de los best sellers de ese año por lograr cruzar con éxito el horror y un drama detectivesco de tintes siniestros. La trama sigue al detective Ralph Anderson (interpretado en la serie por Ben Mendelsohn) mientras investiga el crimen de Frankie Peterson, un chico de once años encontrado muerto en los bosques de Georgia (Estados Unidos). Y paralelamente narra la extraña historia de cómo Terry Maitland (Jason Bateman), un hombre intachable, buen esposo y ciudadano ejemplar (además del entrenador de béisbol de las ligas juveniles) es acusado de ese cruel asesinato.

De figura querida y respetada, Maitland se transforma muy pronto en un paria y también en el chivo expiatorio de los peores dolores y terrores de un pueblo obsesionado con su culpabilidad. Y lo peor es que Maitland ha formado parte de la vida de la mayoría de quienes lo acusan (la mayoría de los personajes lo conocen por haber sido entrenador en algún momento de su hijo, nieto o sobrino), lo que hace que la confusión y la ira acerca de su culpabilidad sea aún más dura de asimilar.

El detective Anderson también conoce a Maitland lo suficiente como para agradarle (esa visión periférica y tangencial de un hombre común dentro de un espacio corriente). Y por eso a Anderson le lleva mucho esfuerzo comprender que pudo haber cometido un crimen tan atroz. Sin embargo, la evidencia apunta a que no sólo es culpable, sino que, de hecho, es el único sospechoso en medio de una situación enrevesada y difícil de digerir.

Sobrenatural. A primera vista, todo indica que se trata de un caso normal: la policía arresta a una figura prominente de la comunidad con pruebas concluyentes sobre su culpabilidad. Pero poco a poco la trama se retuerce hasta llegar a conclusiones inexplicables que dejan ver la posibilidad de que algo más oscuro y terrorífico está detrás del asesinato.

Las misteriosas circunstancias que rodean al crimen llevan a Anderson a involucrar a la investigadora privada Holly Gibney (Cynthia Erivo), especializada en lo sobrenatural. El personaje de Holly había aparecido previamente en otras obras de King, como en la exitosa trilogía del detective Bill Hodges ("Mr. Mercedes", "Finders Keepers" y "End of Watch"). La detective Gibney lo ayudará a "explicar lo inexplicable".

En "The Outsider" la pérdida es un personaje más. Tanto por la muerte de Frankie Peterson como la del propio hijo del detective Anderson (por una enfermedad fatal), todos los personajes se encuentran lidiando con la pérdida y sus secuelas. Estas diferentes formas de llevar el duelo hacen que las decisiones de los protagonistas cuenten con un peso mayor a la hora de buscar soluciones a los problemas que enfrentan durante la investigación.

Material extra y un podcast

HBO va a ampliar la experiencia de “The Outsider” con contenido exclusivo dentro la aplicación HBO Extras y el podcast de la serie. HBO Extras es una aplicación gratuita para descargar a través de las tiendas digitales de Apple y Google, y contendrá teorías relacionadas con la serie. Además, al finalizar cada episodio, se podrá escuchar el podcast oficial a cargo de Sebastián de Caro y Ariel Bosi, que analizarán los misterios de la trama.