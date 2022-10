"Creo que volví": la confesión de Karina tras rumores de reconciliación

La cantante fue invitada al programa "Nadie Dice Nada" (Luzu tv), el ciclo conducido por Nico Occhiato, y durante su entrevista fue consultada por su estado sentimental actual. Nati Jota le consultó si seguía en pareja, a lo que la artista respondió: "Me estoy viendo con mi ex pero estamos más de novios. No sé, algo raro".

Los conductores entre risas le volvieron a preguntar si estaban volviendo y Karina confesó dudando: "Creo que volví pero no lo hablé".

A mitad de año, Karina le confirmó a la prensa su separación de Nicolás Furmán, con quien salía desde 2020. Luego de unas semanas, empezaron a mostrarse juntos otra vez en público pero todavía se trataba de una relación "sin título". Finalmente, la cantante arrojó más luz sobre el asunto: con o sin título, definitivamente hay una segunda chance para ellos dos.