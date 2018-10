"Creo que las canciones construyen puentes más allá de lo imaginable"

Sandra Corizzo le pone voz a su pasión. "Todas las canciones del mundo" se titula el nuevo show de la intérprete, compositora y pianista rosarina que ofrecerá hoy, a las 21, en el Complejo Cultural Atlas (Mitre 645). En diálogo con Escenario, Corizzo hablará de la emoción que vive tras ser confirmada como telonera del show de Silvio Rodríguez en Rosario y de cómo las canciones "revolucionan lo que tocan" y "construyen puentes más allá de lo imaginable".

—¿Por qué surge la idea de que "Todas las canciones del mundo" sea el título de tu nuevo show?

—Es una frase venida de mi infancia. Yo era chica y me gustaba "sacar" canciones de oído en un celestín, que es parecido a un metalofón, digamos, pero con cañitos. Tenía apenas diez notas que formaban un poco más de una escala mayor. Era muy limitado para ciertas complejidades melódicas y, a modo de comparación, cada vez que pasaba por al lado del piano era el momento en que decía para mis adentros "Aquí sí están todas las notas....¡están todas las canciones del mundo!". Siento que se trata de una especie de regreso a ese pensamiento, pero en el presente, con todo lo que eso implica.

—La crisis social golpea cada vez más. ¿Es una temática que la utilizás en tus canciones?

— ¿Me repite la pregunta? Jeje. Creo que sí y no. Qué problema. No, porque no hablo específicamente de política o de la situación denominada social por lo general en mis canciones. Sí, por otro lado, porque considero que exponer las emociones con sinceridad, subirse a un escenario para compartir con otros, verse en ellos, sentir empatía, está directamente ligado a los social, en mi opinión. Por ejemplo, hace años compuse "Lisa en el país", una canción "adolescente". Fue hecha para unas alumnas y mis primas, atravesando esa etapa de la vida. Hace poco volví a cantarla gracias a Sandra MIhanovich, en su programa de radio, y en ese ámbito siento que la canción tomó un rumbo diferente, más actual. Y es la misma canción. La canción que le hice a unas chicas de 16 años se convierte hoy en una canción que las alienta desde otro lugar en su proceso de búsqueda de un cambio profundo en la sociedad. Eso es lo que las canciones hacen, a mi modo de ver. Creo que construyen puentes más allá de lo imaginable. (R)evolucionan (sic) lo que tocan, quizás desde otro sitio, pero tienen ese don.

—Las cuestiones de género son una temática cada vez más fuerte. ¿Hay que tomar posición o preferís una exposición menor?

—Soy cantautora, mujer y siempre me sentí respetada y valorada en mi entorno. De cualquier manera esto es una pregunta que me estuve haciendo gracias a la instancia de debate que se ha abierto de un tiempo a esta parte y algunas cosas sí he notado al respecto. Es algo que observo en mí misma porque creo que es el lugar donde empieza el cambio. Si yo puedo observarme y logro integrar mi parte femenina y mi parte masculina entonces puedo ofrecer esa mirada al mundo y actuar desde ahí, ya sea sola, en grupos de género, mixtos o no, o en lo que sea que haga. MI acción será determinada por mi madurez y aportaré desde esta consciencia donde vaya. Entonces intento ante todo estar muy alerta de mis propios micromachismos y descubrirlos para echar luz e integrarlos desde una observación sincera. Confío en que este movimiento es para mejor y en que estamos en un momento de quiebre fundamental al respecto.

—Vas a abrir el show de Silvio Rodríguez el 21 de octubre en el Hipódromo de Rosario, ¿qué te representa cantar antes de ese artista?

—Sí, voy a telonear a uno de los cantautores más importantes de todos los tiempos, si no es el más. Es un gran honor poder estar en esa antesala, palpitando con ese público que lo admira tanto como yo. Un gran desafío también porque es muchísima gente la que va a concurrir al evento. Confío en que será una experiencia enorme como otras que he tenido, por ejemplo, teloneando a Omara Portuondo con Buena Vista Social Club o en el show de Caetano Veloso-Gilberto Gil. Fueron momentos que desde entonces se han quedado en mi memoria para siempre. Confío también en que la gente que no me conoce pueda conectarse con mi música y que podamos disfrutarnos mutuamente en ese encuentro.