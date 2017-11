La historia de un colectivero de Nueva Jersey que se escuda en la poesía para batallar la rutina llega este jueves a Rosario. Se trata de "Paterson", la última película del genial director estadounidense Jim Jarmusch, con el protagónico de Adam Driver y la participación de Golshifteh Farahani y Barry Shabaka Henley.

Jarmusch, el cotizado realizador de "Flores rotas" y "Café y cigarrillos", hace foco en Paterson, un joven que vive en una ciudad que no sólo se llama igual que él sino que además le ofrece todo lo suficiente para que pueda volar del piso con su prosa. "Creo que la vida es un rompecabezas compuesto por pequeños momentos. No me interesan los porqués sino todas esas pequeñas cosas que ocurren en los márgenes, y las personas que están en esos márgenes. Mis películas son sobre personajes, no sobre lo que les pasa a esos personajes", dijo Jarmusch en referencia al concepto y la búsqueda que priorizó en el filme, cuyo guión también le pertenece.

"Paterson" transcurre durante una semana en la vida de Paterson (Adam Driver), un colectivero que vive con su ecléctica pareja Laura (Golshifteh Farahani) y su fiel perro Marvin en la ciudad homónima de Paterson en Nueva Jersey. Allí, su tranquila rutina al volante le permite dedicarse a lo que verdaderamente ama hacer: escribir poesía. Estrenada en la competencia oficial del Festival de Cannes, la nueva película de Jim Jarmusch viene cosechando elogios y premios tras su paso por festivales como Toronto y Nueva York y su estreno comercial a lo largo de todo el mundo.

Tras la inolvidable "Sólo los amantes sobreviven", el director eligió a Adam Driver (mundialmente famoso por "Star Wars" y las últimas películas de Martin Scorsese, los hermanos Coen, Steven Soderbergh y Noah Baumbach) para protagonizar esta historia a la que Rolling Stone citó como "un pequeño milagro" del cine al tiempo que The Daily Telegraph la elogió al describirla como "un tesoro para los años que vendrán" .

"Quise construir un mundo intencionalmente liviano y calmo, con personas que se centran en sí mismas y no son necesariamente ambiciosas, con bellas cualidades, creativas, equilibradas y centradas", dijo Jarmusch, quien además es productor, actor, editor y compositor, y saltó a la fama con "Extraños en el paraíso", con la que obtuvo la Cámara de Oro en el Festival de Cannes.

El realizador, que dirigió a Bill Murray en "Flores rotas" y a Tilda Swinton en "Sólo los amantes sobreviven" sabe muy bien cómo es trabajar con grandes figuras del séptimo arte. Y con Adam Driver se sintió totalmente seducido por su talento. "No había visto a Adam en demasiadas cosas, creo que lo vi en un capítulo de "Girls", pero no soy muy de mirar televisión", dijo al respecto.

"Lo vi en «Frances Ha» y amé su cara y su especie de tranquilidad. Después lo escuché en algunas entrevistas y quería conocerlo. Trabajar con él fue genial porque no fuerza nada como actor. Adam no mira las películas en las que actúa. No le gusta verse porque no quiere romper esa idea de querer estar ahí y reaccionar como el personaje. No quiere pensar en cómo se movió ni cómo se vio, a Adam eso no lo ayuda. Quiere ser verosímil, no actuar. Amo eso", agregó.

Al ser consultado en una rueda de prensa sobre cómo sacar lo mejor de sus actores, Jarmusch anticipó que "son todos totalmente diferentes, y eso a mí me encanta".

"Es muy complicado ser una persona imaginaria comandada por otro. Los actores usan como herramienta su propia experiencia de vida y sus propias emociones. Lo cual es tramposo. Entonces si los actores se ponen mal, se encaprichan o lo que sea, empatizo totalmente con ellos", dijo sobre esa rara avis que es la química entre director y actor.

Y agregó: "Ellos esperan mucho por un proyecto. Y cuando llega el momento dicen «vamos, estamos rodando, vamos, sé el que tenés que ser». Después el editor o el director pueden cortarles la parte que quieran. Los actores no tienen ningún control. Dan, vuelven a dar. Empatizo con ellos. Es un trabajo difícil".

Jarmusch dijo que intenta escribir "para actores específicos" y relató una experiencia puntual que tuvo con el elenco: "Usualmente trato de incentivarlos para que improvisen y lo cambien. Pero en esta oportunidad ocurrió muy poco porque ellos decidieron no hacerlo. Me decían: "«No, nos gusta el guión, nos gusta el diálogo». Y yo les decía: «Está bien, ¿pero no lo pueden mejorar?». Los actores son invaluables para mí, y fue hermoso trabajar con ellos. Adam es reservado y receptivo, igual que su personaje. Fue una experiencia muy espectacular". El director dijo que "a Paterson le gusta tener una vida reglamentada porque le permite estar a la deriva y conectarse con su parte creativa". Y marcó una diferencia puntual entre él y el colectivero que protagoniza el filme: "A mí, en cambio, no me gusta estar reglamentado. Mi lema siempre fue: «Es difícil perderse si no sabés hacia dónde vas». El mejor plan es no tener plan".

Considerado uno de los cineastas más creativos del cine americano en las últimas décadas, destacó: "Soy muy feliz y productivo cuando estoy generando ideas. Cuando me despierto sin tener nada que hacer y hago mucho. Pero por supuesto, cuando hacés una película cada hora es dinero y eso está muy reglamentado e incluso ahí me me gusta la libertad. Nunca hago un storyboard ni una lista de planos. Me gusta pensar por mí mismo y no soy demasiado analítico".

Algunas de las mejores escenas de la película son en las que Paterson escucha conversaciones ajenas en el colectivo. " Amo observar extraños. Me gusta hacerlo en el subte, en restoranes. Estoy siempre espiando. Los diálogos de los dos tipos que hablan sobre mujeres en una escena —confesó Jarmusch— están copiados casi exactamente de algo que escuché en una cena hace casi diez años. Amo escuchar esas pequeñas cosas. Y aprendí, además, que uno nunca, jamás, tiene que juzgar al otro por su apariencia".