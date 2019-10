A un año de su primer show en Rosario, Richard Marx regresa a la ciudad para presentar su show "A Full Night Of Hits. The Concert" hoy, a las 21, en el Centro de Convenciones de City Center Rosario (Oroño y Circunvalación).

Antes de su llegada a la ciudad, el compositor de éxitos como "Right Here Waiting" y "Satisfied", entre tantos otros, dialogó con Escenario sobre los años de hits, la música actual y su nueva apuesta al amor con la Miss Universo Daisy Fuentes.

"Será un show lleno de hits y con adelantos de mi futuro disco "Limitless", amo escribir nuevas canciones", detalló el artista estadounidense, cuyas composiciones fueron interpretadas por Paulina Rubio, N'Sync y Josh Groban, entre otros.

El cantautor tuvo su primera gran oportunidad hace más de tres décadas cuando fue convocado por Lionel Ritchie como corista para su recordado disco "Can't Slow Down", el que contenía los éxitos "All Night Long" y "Hello".

Como intérprete, compositor y productor cuenta con cerca de tres décadas de carrera con innumerables titulares.

Con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, la historia se inicia de la mano de su álbum debut "Richard Marx", de 1987, que llegó al puesto número 8 del chart Top 200 de Billboard, y generó cuatro singles Top 5 incluyendo "Hold On To The Night" y "Don't Mean Nothing", que le valió una nominación al Grammy como mejor intérprete masculino de rock.

El sucesor "Repeat Offender" (1989) fue aún más exitoso: debutó en el primer puesto y fue cuádruple Platino junto a los singles "Satisfied" y "Right Here Waiting".

A día de hoy, es el único artista masculino de la historia que haya alcanzado el Top 5 de los charts de Billboard con sus primeros 7 singles.

Para la mayoría de los artistas, esto habría sido casi suficiente, pero Marx no se detuvo ahí. Comenzó una carrera paralela como compositor y productor, con canciones como "To Where You Are", el primer single de Josh Groban, así como el hit single de N'Sync "This I Promise You". Con respecto al hit de N'Sync, que marcó un antes y un después en el grupo estadounidense, Marx confesó: "Creo que todos sabíamos que la canción iba a ir bien pero realmente superó la prueba del tiempo. Amo trabajar con esos chicos y siempre me los encuentro por ahí".

En 2004, Marx ganó un Grammy a canción del año por la co-autoría de "Dance With My Father", interpretado por Luther Vandross. "No diría que es importante ya que mucha gente talentosa nunca ha ganado un Grammy. Pero estoy muy orgulloso de haber compartido este premio con mi amigo Luther", destacó Marx.

En 2010 lanzó "Stories To Tell", un álbum de grandes éxitos que incluyó el hit "When You Loved Me", mientras que en 2012 editó su primer álbum de navidad "Christmas Spirit" y 2014 fue el momento de su octavo álbum, "Beautiful Goodbye", que incluía nuevas canciones.

"Las canciones de este disco fueron en gran parte influenciadas por todos, desde Sade a Bebel Gilberto hasta Chopin. Fui conocido por mi música romántica en el pasado, pero estas canciones que escribí son mucho más sensuales y etéreas, y las letras son las más atrevidas que las que he escrito alguna vez", destacó.

Marx también es conocido por su trabajo solidario. Durante su carrera se ha comprometido con diversas causas, desde la donación de las regalías de su hit "Should ‘ve Known Better", a la construcción de una habitación en el New York University Medical Center para pacientes pediátricos de cáncer, y la grabación de "Children Of The Night", que atrajo la atención a la crisis de los niños en situación de calle y recaudó más de 500 mil dólares para la fundación Children Of The Night.

"Mi participación en organizaciones solidarias siempre ha estado relacionada con los conciertos benéficos. Todavía lo hago regularmente", destacó escuetamente.

El artista está casado con la Miss Universo Daisy Fuentes desde 2015 a quien conoció en Twitter. Sí, en Twitter. "Nos conocimos en la red social Twitter pero nos vimos personalmente varios años después. Fue amor a primera vista", contó el artista.

Si bien fue un hacedor de éxitos durante la década del 80, Marx destacó que hubo música fantástica en los 90 y en el 2000 también. "Los gustos de cada persona son diferentes, pero en todas las épocas hay sonidos geniales", concluyó en la previa de su show en Rosario.