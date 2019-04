"Creía que era el espíritu santo", recordó Matías Alé sobre su brote psicótico

Matías Alé recordó cómo fue su brote psicótico a fines de 2015 en una extensa charla con Moria Casán en "Incorrectas" por América.

"Tuve un brote psicótico con delirio. En ese momento me creía que era el espíritu santo y que venía a salvar al mundo con la que en ese momento era mi ex, es difícil de contarlo", recordó el actor.

"No tuvo el mundo tuvo la capacidad de volverse loco y volver a la cordura. Hace unos años volví", agregó.

Y explicó: "La primer noche no me acuerdo, después al día siguiente me levanté y me explicaron lo que pasaron".

"En ese momento no me gustaba dormir solo, me levantaba a la noche y veía a mi compañero de habitación, y seguía durmiendo", fundamentó Alé.

"Por suerte estoy contenido con un gran grupo de trabajo", finalizó.