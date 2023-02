Coti pidió una cifra millonaria para desfilar en Corrientes y le bajaron el pulgar

Este 2023 quisieron contratar a Coti Romero, la ex participante de "Gran Hermano" , pero no pudieron cumplir su deseo. Es que la joven, una de las participantes con mejor imagen el reality de Telefe, pidió una cifra que estaba fuera de su alcance -un millón de pesos- para desfilar en una comparsa en el Carnaval.

“Ninguna comparsa la aceptó ni para hacerlo gratis”, aseguró Yanina Latorre este lunes en "LAM", el programa que conduce Ángel de Brito por América. Y destacó la actuación de Lourdes Sánchez, quien tuvo la responsabilidad de abrir los festejos en Corrientes y tuvo buena recepción del público.

“Ella lo abrió y estuvo realmente hermosa. El vestuario, lo que baila y no cobra un peso”, dijo Latorre, siempre polémica, y disparó: “Coti, la correntina de Gran Hermano, pidió plata para ir a la comparsa. Se ofendieron todos porque ella es correntina y se supone que esto un correntino lo lleva en la sangre”.

“Arrancó hablando con algunos de los sponsors y pedía un millón de pesos para ir”, reveló Latorre, y contó: “Terminó yendo por el pasaje, que se lo puso una marca, y cuando llegó empezó a negociar, pero ninguna de las comparsas que forman parte del carnaval la aceptó”.

"A Coty ninguna comparsa la aceptó ni para desfilar gratis”, echó más leña al fuego la panelista del programa de chimentos, y siguió: “Esto me lo contaron todos los correntinos porque estaban indignados. Decían ‘se hizo famosa dos minutos, se olvida de la provincia y viene acá a querer cobrar’”.

A fines de enero, se filtró en las redes sociales cuánto cobra Coti Romero para hacer publicidad en Instagram. La influencer correntina reconoció los datos a partir de las especulaciones que se hicieron, pero fue implacable contra la gente que la criticó.

“Hay gente mala. Vi comentarios que decían que me creía Lady Di. Les quería decir que si no saben, no opinen, pero para qué me voy a calentar”, comentó Coti, en declaraciones al programa "Biri Biri".