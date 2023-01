Costa trae su show a Rosario para celebrar sus 21 años con el humor

Gonzalo Costa, conocida artísticamente como Costa, es actriz, panelista y humorista transgénero. Durante su carrera participó en los los espectáculos “De Costa a Costa”, “El Gran Burlesque”, “Stravaganza Tango” y “Yo no hablo así”, entre otros. Sus primeras incursiones sobre el escenario fueron en Mar del Plata, donde comenzó a hacer shows de stand up e incluso tuvo participaciones junto al recordado grupo Caviar, fundado por Jean François Casanovas.

En radio integró el staff de “Mañanas campestres”, junto a Santiago Del Moro, Diego Brancatelli, María Fernanda Carbonell, Ignacio Bulian y la comediante Lizy Tagliani. Luego formó parte de “El Club del Moro”, un ciclo radial que lidera Santiago Del Moro por la FM 100. En televisión participó como panelista en varios programas de entretenimiento como “ShowMatch”, “Cuestión de peso” y “Cortá por Lozano”.

Como actriz tenés un recorrido en teatro, la televisión. ¿Las plataformas o el cine son asignaturas pendientes?

Nunca me lo planteé. Tampoco la gente me conoce como actriz, entonces no sé si pensarían en mí para un papel, siempre me ven haciendo de mí. Grabé algo para una plataforma, son cosas hermosas. Yo vivo el hoy, no pienso tanto a futuro. Me gustaría hacer la vida de Mariela Muñoz, no digo representarla yo, pero sí de participar de un proyecto para homenajear a una mujer trans que crió a más de una docena de hijos y que la justicia se los sacó y se sentó en la mesa de Mirtha Legrand y dijo “quiero a mis hijos”. Entonces sí hay un montón de proyectos que me gustaría hacer, tal vez no desde la actuación sino desde la escritura, gran parte de esta obra la escribí yo. Todavía estamos construyendo nuestro colectivo y hay muchas historias para contar.

f768x1-400603_400730_61.jpg Costa (derecha) con el equipo de “Cortá por Lozano”.

A la mañana hacés radio, a la tarde tele y ahora teatro a la noche, ¿cómo describís este momento de tu carrera?

Súper alegre, exitoso, estoy agradecida y bendecida. Hay cola de gente para laburar y me eligen a mí para estos proyectos. Arranqué trabajando a las tres de la mañana en boliches donde nadie te mira y ahora mi nombre está en la calle Corrientes en un teatro donde laburé hace veinte años como vestuarista. Y desde mi lugar, también tengo la obligación de visibilizar nuestras realidades, si no lo hiciera sería una imbécil y una desagradecida. En cada entrevista que doy yo tengo que hablar de Tehuel (de la Torre), porque al Estado no le interesó encontrarlo, sigue desaparecido. Un pibe que salió a buscar laburo y no volvió a la casa. Es muy difícil encontrar un pibe trans que tenga un laburo formal. Si la ley de cupo laboral trans, que es muy buena, se aplicara, Tehuel no estaría desaparecido y las chicas tendrían una mejor vida.

Hace ya unos años que estás como panelista en televisión y sos parte de un exitoso ciclo de radio, ¿aspirás a tener tu programa, a la conducción o a armar tus propios contenidos?

Yo armo contenidos. Trabajo con dos personas muy interesantes que tienen muy en claro quién soy, cuál es mi pensamiento y me respetan. Desde el “panelismo” no estoy al frente de un programa, pero a la noche voy al teatro y ahí soy genio y figura, entonces por ahora no siento la necesidad y es difícil llegar a esos lugares también. A mí me gustaría contar historias en la tele.

78880541.jpg La humorista junto a Los Macocos en la obra “Costa presidenta” que estrenó en el porteño teatro Premier.

¿Cómo es “Costa presidenta”?

Soy yo con mi historia, mis vivencias, pero en la presidencia y con todo lo que me puede pasar solo a mí. Por ejemplo, en un momento estoy buscando hablar con la Virgen y termino hablando con Dios y esas cosas me pasan en la vida. Es una comedia que va por el lado de la sátira sobre los vínculos del poder, porque en definitiva el burlador termina siendo burlado. Pero también hay ternura y una historia de amor. Es un paseo por todo lo que somos, por nuestra identidad, nuestra idiosincrasia y, fundamentalmente, un canto al laburo y a la vida.

¿Qué destacás de la obra?

En este momento, en cartelera no hay un music hall que hable de cosas nuestras. Hay comedias muy importantes, pero el lugar del cómico, del monólogo, de lo que hacía Antonio (Gasalla) en su momento o Enrique (Pinti), de una persona hablándole al público, no está. Ahora hay mucho stand up, que yo hice durante mucho tiempo, pero es otra cosa. Esta es una propuesta en la que hay tres malvados que quieren ser más ricos, que son Los Macocos, y entonces deciden poner un presidente. En medio de este plan, ellos dicen: “Hombres presidente ya hubo, mujeres también”, entonces piensan en alguien de las minorías, y dicen “un gay, o no, vamos por más, vamos por una mujer trans mejor”, y ahí llego yo. La obra es un poco un reality-ficción, habla un poco de mí y hay un cuento divertido. Tiene color, tiene música, folclore, tango, con un ensamble maravilloso, están Los Macocos, con los que siempre soñé trabajar; estoy rodeada de gente muy talentosa. Entonces a la hora de decidir, porque ya no quería hacer de mí, entre hacer una comedia o protagonizar un music hall con una producción tan grande atrás como esta, no lo dudé.