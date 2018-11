Cosquín Rock 2019 ya tiene su grilla de artistas

Cosquín Rock 2019 dio a conocer la grilla de recitales del festival que este año tendrá dos escenarios principales (Norte y Sur) en el Aeródromo Santa María de Punilla y, como el año anterior, se realizará en dos jornadas, sábado 9 y domingo 10 de febrero próximos.

Las grandes novedades para este año son el regreso de Pato Fontanet con Don Osvaldo, la visita de Ska-P, la inclusión de DJs como números fuertes (Nick Warren, Eli & Fur y Knowbru) y que finalmente Charly García no actuará en el encuentro, ni tampoco estará La Beriso, considerada una de las bandas más convocantes del momento. Además, Las Pelotas, Ciro y Los Persas, Skay y los Fakires, Las Pastillas del Abuelo, Babasónicos, Nonpalidece, O'Connor, Attaque 77, No Te Va A Gustar y Los Auténticos Decadentes son algunas de las bandas que encabezan el line up.

Si bien esta vez no habrá escenario temático, sí estará montado un escenario alternativo que tendrá a los Auténticos Decadentes ambos días con el formato que realizaron para el especial de MTV. Además, en ese espacio se sumarán artistas de rap y de la vertiente pop de la nueva generación.

Además, volverán a levantarse los escenarios Córdoba X, La Casita del Blues y el hangar se teñirá de negro con bandas de heavy metal.

El sábado 9 el escenario Norte tendrá como figuras principales a Las Pelotas, Skay y Los Fakires, Las Pastillas del Abuelo, No Te Va Gustar, La Vela Puerca y Guasones. Además, actuarán Pier, Luceros el Ojo Daltónico, Machingón (Mx) y No Tiene La Vaca (Mx). En el escenario Sur encabezarán los shows Nick Warren/ Eli & Fur / Knowbru, Babasónicos, Los Espíritus, El Mató a un Policía Motorizado y El Kuelgue; también tocarán Usted Señalemelo Izal (España), Louta, Turf, La Pegatina (España), Telescopios.

El domingo 10 actuarán en el escenario Norte Ska-P, Ciro y Los Persas, Attaque 77, Carajo y Eruca Sativa, además de Cuatro Pesos de Propina (Uruguay), El Plan de la Mariposa, Científicos Del Palo y Literal.

En el escenario Sur, Nonpalidece, Zona Ganjah, Dancing Mood, La 25 y Don Osvaldo. También estarán Ojos Locos, Los Gardelitos, La Mississippi, Diamante Eléctrico (Colombia) y Etcétera (Uruguay).

Los rosarinos de Indios actuarán el domingo en el escenario Alternativo.

En La Casita del Blues actuarán Chris Cain "Blues Guitar Master", Debora Dixon & Patan Vidal Walking Blues, Ettiene Nadine & Toyo Con Ivan Singh Band, César Valdomir & The Blue Midnight, Lorena Gómez and The Mojo Boogie's y Ale Rojas Monticelli & The Soul Hunters.