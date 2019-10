Corrupción, lavado de dinero y la avaricia del sistema capitalista

Hace seis años, Steven Soderbergh dijo que iba a retirarse del mundo del cine. Pero afortunadamente nunca cumplió su promesa. El célebre director de "Sexo, mentiras y video" y "Traffic" volvió en 2017 con la excelente "La estafa de los Logan", y ahora desembarca en Netflix con su nueva película, "La lavandería". El próximo viernes se estrena en la popular plataforma de streaming el filme que Soderbergh presentó recientemente en los festivales de cine de Venecia y Toronto. Protagonizada por tres estrellas como Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas, "La lavandería" parte del famoso caso real de los Panamá Papers para construir una sátira sobre los alcances destructores de la economía capitalista.

"La lavandería" parte de la información más densa y más complicada para procesarla en una farsa que rompe la cuarta pared y culmina con un acalorado llamado a la acción. La película está basada libremente en el libro "Secrecy World", de Jake Bernstein. Las historias del filme, escrito por Scott Z. Burns, se derivan de la filtración de 2015 conocida como Panamá Papers, que reveló 11,5 millones de documentos secretos, los cuales desenmascararon una red internacional de compañías fantasma que ocultaban miles de millones de dólares sin declarar.

Lo nuevo de Soderbergh es una visión cómica a la evolución del sistema monetario y entreteje algunas de las más de 200.000 historias de los Panamá Papers. Gary Oldman y Antonio Banderas interpretan a los abogados de la firma Mossack Fonseca, que estaba en medio del escándalo, y sirven como narradores, ataviados con esmoquin y con martinis en la mano. Meryl Streep interpreta a Ellen Martin, una mujer que trata de navegar por las enredadas capas de las empresas fantasma, en busca de una aseguradora que se responsabilice de la muerte de su esposo en un accidente en un barco turístico.

Soderbergh quería que "La lavandería" fuera una comedia vibrante sobre un negocio sucio y oscuro. "Cada problema serio que enfrentamos ahora como especie puede remontarse a algún tipo de corrupción. La trayectoria es bastante alarmante. En el año 2000 los 50 integrantes de la élite financiera eran propietarios de un tercio de la riqueza del mundo. Ahora son dueños de la mitad. Eso no es sostenible", dijo el director. "Se tendrá que reconstruir por acuerdo o se reconstruirá de otra manera que no sea agradable", agregó.

"El dinero se va en yates"

"Todo ese dinero podría usarse para arreglar todos los problemas. En cambio se está yendo en yates", acotó por su parte Meryl Streep. La actriz asegura que hay un "darwinismo" en este momento del mundo. Y justamente, no es casual, que "La lavandería" comience con hombres de las cavernas. Para Streep, estamos en una época en la que sólo el más fuerte sobrevive. ¿Cómo nos hacemos fuertes para mantener nuestros principios? ¿Cómo hacemos eso?", se preguntó la estrella. "Porque aquellos sin principios quieren marchar al frente y tomar el liderazgo, eso es lo que está pasando", afirmó.

Esta es una preocupación que casi consume a Streep, una de las críticas más abiertas del presidente Donald Trump. Y esto le ha dado forma a las películas que filma. "La lavandería", al igual que su anterior película, "The Post" (2017), sobre la publicación de documentos secretos durante la Guerra de Vietnam, es un grito de guerra. "Mi propio cerebro está tan lleno de exigencias con todo lo que realmente necesita decirse y necesita hacerse", dijo la tres veces ganadora del Oscar. "Todo lo que tengo es mi talento para entretener y para transmitir algo de formas variadas y diferentes: cualquier cosa que sirva para hacer que el mensaje entre", explicó.

La actriz también se sintió atraída por la honestidad de la película. "Es como si estuviéramos exhaustos de las metáforas ahora. No se puede partir de ahí. Podés irte por las ramas, sí, pero en algún momento tenés que decir «¿sabes qué? ¡Prestá atención! ¡Despertá! ¡Esto es lo que está pasando!»", exclamó.

Soderbergh y Streep nunca habían trabajado juntos antes. Pero quizá era inevitable que lo hicieran ante la disposición de la actriz para hacer películas que causen impacto. Soderbergh es conocido como uno de los cineastas más rápidos y prolíficos, y hace apenas dos meses filmaron otra película juntos, "Let Them All Talk", en tan sólo 13 días.

"Estamos teniendo una historia de amor a través de Mike Nichols", dijo Streep. "A él siempre le ha encantado el trabajo de Steven y siempre ha dicho «tenés que trabajar con él, pero no hasta que veas este guión que tengo para vos»", recordó. "No sé por qué nos tardamos tanto, parece estúpido", afirmó Soderbergh. "Pero estamos tratando de compensar eso", señaló.