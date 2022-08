Conociendo Rusia sale de gira europea tras "sacarse la espina" con el Gardel

Conociendo Rusia, el proyecto que funciona como un alter ego para las canciones de Mateo Sujatovich, cosechó sus primeras estatuillas en los Premios Gardel con “La dirección”, distinguido como el mejor álbum artista de rock y por su portada. “Es muy loco y muy fuerte recibir este premio. Estoy muy contento porque me había quedado con la espina de no haber recibido ninguno con «Cabildo y Juramento» que había tenido siete nominaciones. Siento que me saqué una pequeña espinita con este Gardel”, resumió el músico, en diálogo con Télam, en un año importante de su carrera, ya que acaba de anunciar una segunda función en el Movistar Arena para el 16 de diciembre, que se suma a la fecha del 5 de noviembre.