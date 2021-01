Connie Ansaldi y Luciana Salazar se cruzaron en Twitter y se dijeron de todo

https://twitter.com/lulipop07/status/1347007226897182728 Que te paso @connieansaldi, la desquiciada soy yo, o vos que pasaste de decir que yo era lo mas y que me adorabas, a decirme barbaridades publicamente. Me empezaste a agredir de la nada desde que empece a hablar de politica. Te metiste en la grieta vos sola, una pena! pic.twitter.com/Rk8d58TLPW — luciana salazar (@lulipop07) January 7, 2021

Sin filtro alguno, Connie le respondió: "Desquiciada fuiste siempre. Pero antes eras en gato simpático que no le hacía mal a nadie. ¡Y yo amo a los gatos! Cuando te metiste como operadora, me empezaste a caer como el ...".

Y continuó, picante: "Les cuento que Luciana me mandó ese mismo mensaje por WhatsApp. Yo, para no armar bardo, ni le contesté. Ahora que lo hace público, le contesto lo que pienso. ¿Hay helado? Me dio hambre".

https://twitter.com/connieansaldi/status/1347007711565787138 Desquiciada fuiste SIEMPRE. Pero antes era en gato simpático que no le hacía mal a nadie. Y yo amo a Los Gatos! Cuando te metiste como operadora, me empezaste a caer COMO EL OGT. https://t.co/PAZWOVVkeh — (@connieansaldi) January 7, 2021

"Luciana está tan mal que me pide explicaciones A mí de por qué no la quiero más... como si fuera un delito no hacerlo y una obligación adorarla. Alguien que le diga", continuó la eventual panelista de LAM, indignada.