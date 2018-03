Conmovedor mensaje de Pampita al recordar la pérdida de su hija

En el Día Internacional de la Mujer, Carolina Ardohain recordó a su hija Blanquita a través de un desgarrador texto de ‎Lorena Pronsky, una médica que trabaja con pacientes en proceso de duelo.

A continuación, los fragmentos que más la identifican a Carolina:

"Me gusta porque no se le nota que está rota. Me contagia esa idea de que se puede seguir a pesar de tener un corazón despedazado. Yo sé que así lo tiene. Le falta una pieza de esas que nunca más va a encontrar. Ella va a vivir sin una parte para siempre. Con un corazón desarmado que nunca va a armarse de nuevo. Pero ella se para igual", dice uno de los párrafos.

"Ella se sigue parando. No está sanando. NO VA A SANAR. Lo sabe (...) Ella perdió justo lo que no tenía que perder. De todas las cosas posibles justo esa no tenía que perder. Y la perdió. Y le duele en el pecho y en la garganta".

"Extraña (...) A veces tropieza, pero tropezar mirando al cielo, siempre compensa (...) La gente rota puede seguir su curso. Y está hecha pelota. No es careta. No es valiente. Es simplemente una mujer que, rota, camina igual".

Embed Una publicación compartida de Pampita (@pampitaoficial) el Mar 8, 2018 at 5:33 PST