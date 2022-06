Conmoción en Hollywood por la trágica muerte de la actriz Mary Mara

La actriz de 61 años fue hallada sin vida en la mañana del domingo 26 de junio y la policía de Nueva York informó que recién este lunes pudo identificarse el cuerpo , , mientras que ahora se aguarda conocer el informe forense para conocer la causa que motivó el deceso de Mary Mara, aunque sí trascendió que el cuerpo de la mujer no presentaba signos de violencia.

De acuerdo a los testimonios de las autoridades de Cape Vincent, la principal hipótesis es que la artista se ahogó mientras nadaba, una actividad que realizaba frecuentemente, según lo reflejaban las historias en su cuenta oficial de Instagram, sitio en el que Mary publicaba fotografías, su hábito por los espejos de agua así como sus excursiones en familia.

Mary Mara forjó una carrera exitosa durante más de 30 años, en los que trascendió por sus roles en programas y series de televisión como Ray Donovan, Dexter, NYPD Blue, Lost, The West Wing, La Ley y el Orden y ER Emergencias, todas producciones muy populares que la llevó a ganarse el reconocimiento y cariño popular.

Si bien la actriz se dedicó mayoritariamente a la televisión, también el cine la tuvo en varias películas, entre las que se destacan Mr Saturday Night, protagonizada por el comediante Billy Crystal, y compartió trabajos con Michael Fox y Sandra Bullock, entre otras figuras.

Su última aparición en el cine fue en 2020, en el filme Break Even. En 2003 ganó el premio Angel Film en el Festival Internacional de Cine de Mónaco en la categoría a la Mejor Actriz de reparto por su labor en la película Em and Me.