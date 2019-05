Eva de Dominici está embarazada de su primer hijo, y el padre es nada menos que el músico Eduardo Cruz, hermano de la actriz española Penélope Cruz.

El periodista Angel de Brito aseguró que la actriz se encuentra en la dulce espera. "Me lo confirmó una amiga suya, está embarazada y está confirmado", indicó.

De Dominici vive hace meses en Los Angeles, Estados Unidos, enamoradísima de Cruz, con quien está en pareja desde hace siete meses.

Los rumores de la dulce espera comenzaron circular después que el Diario Crónica publicó en portada la noticia.

eva01.jpg

La actriz selló para siempre el romance en su cuerpo cuando poco tiempo después de comenzar la relación, se tatuó el cuello con el nombre de su actual pareja.

La particularidad es que Cruz también tenía tatuado el nombre "Eva", pero no justamente por de Dominici, sino porque su ex tenía se llamaba igual y también era actriz y modelo. La ex novia del hermano de Penélope Cruz era nada menos que Eva Longoria.

El 21 de abril, cuando Eva cumplió 24 años -se lleva diez con Cruz- subió a su cuenta de Instagram una foto dándose un beso con su pareja.