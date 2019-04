Con un pie en la realidad

Rhidian Brook, autor del best seller "The Aftermath" (El día que vendrá) usó la semilla de una historia de su abuelo como inspiración para contar el relato que llega a los cines con el título de "Viviendo con el enemigo). El coronel Walter Brook fue uno de los oficiales ingleses que enviaron a Alemania para ayudar a la reconstrucción del país. Gobernador de un distrito cercano a Hamburgo, Brook confiscó una casa para su familia, pero optó por no desalojar a sus dueños alemanes. Por consiguiente, dos familias que meses antes habían estado en lados opuestos de un conflicto morta se encontraron compartiendo un hogar, un acuerdo que duró cinco años.

Walter Brook fue la inspiración para el coronel Lewis Morgan, oficial del ejército que le permite a Stephan Lubert, un arquitecto a la espera de un permiso oficial para poder trabajar otra vez, quedarse en su mansión a un lado del río Elba. "Si bien algunos eventos los inventé, esta historia no pudo haber sido escrita sin el singular acto de bondad de mi abuelo", comentó Brook.