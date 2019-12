Karina La Princesita y Emiliano Buitrago rindieron tributo al "empoderamiento femenino" en el Súper Bailando. Ella dijo estar "muy emocionada porque no tenía fe de llegar a esta instancia".

Marcelo le preguntó a Karina por la gran emoción que mostró el día anterior cuando se largó a llorar. "Fue porque me emocionó que Fede (Bal) estuviera acá", respondió en referencia al hecho de que el participante concurrió al estudio el día en que murió su padre. Además, agregó que se sintió muy movilizada por el homenaje a los que luchan contra el cáncer que hicieron Flor Vigna y Facundo Mazzei.

En referencia a su elección de rendir tributo al "empoderamiento femenino", Karina celebró que "hoy todo haya cambiado y que estemos por la igualdad de los derechos de los hombres y las mujeres".

Después de la coreografía, Karina La Princesita se largó a llorar "por las mujeres como mi mamá y como yo, que hemos sufrido tanto". "Soy una mujer que ha sufrido violencia, en mi infancia y también como adulta. Y fui víctima de bullying. Pero no me importa, yo me voy a plantar acá y voy a hacer lo mejor que pueda. Está bueno ser valiente, como fue mi mamá, que hoy está acá, a pesar de haber padecido violencia".

Luego, el jurado -en la voz de Florencia Peña- y el BAR -con las palabras de Laura Fidalgo- le dieron una breve devolución a Karina La Princesita.

Tinelli contó que el primer duelo, a disputarse en la gala del próximo jueves 12 de diciembre, enfrentará a Lourdes Sánchez y Federico Bal con Flor Vigna y Facundo Mazzei. Para la segunda semifinal, a realizarse el viernes 13 de diciembre, se verán las caras Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña con Karina, La Princesita y Emiliano Buitrago. El lunes 16 de diciembre será la gran final del certamen, la cual protagonizarán los ganadores de las semifinales.