Una noticia preocupó mucho a los fans de la música el pasado julio: Elvis Costello canceló gran parte de los conciertos de su gira europea para recuperarse de una operación en la que le fue extirpado un tumor. La noticia aseguraba que se trataba de un "pequeño pero muy agresivo cáncer maligno", y entonces sonaron las alarmas. Pero ahora la tranquilidad volvió a casa. El músico británico de 64 años, figura clave de la new wave de los 70, está de regreso con un nuevo trabajo de estudio, "Look Now". Se trata del primer nuevo proyecto de Costello con su banda The Imposters desde "Momofuku", del 2008. Su último disco fue "Wise Up Ghost", su colaboración con The Roots de 2013. "Look Now" lo encuentra al cantante y compositor en plena forma, con melodías que atrapan al instante, arreglos sofisticados y la elegancia serena de quien ya no tiene nada que demostrar y disfruta con su virtuosismo.

Entre tantos rumores sobre su salud, Costello salió ante todo a calmar los ánimos. "Nunca he estado enfermo. Quiero dejarlo bien claro: nunca me he sentido mal y no quiero que se preocupen", dijo en declaraciones al diario El Mundo de Madrid. "He tenido la increíble fortuna de que me han detectado esto a tiempo y me lo sacaron. Pero si alguno de ustedes ha pasado por algún tipo de operación, sabrá que la experiencia es agotadora. Creo que volví a trabajar demasiado pronto y necesitaba más tiempo para recuperar mis fuerzas. La operación no tiene nada que ver con si estoy bien o mal de salud a largo plazo. Ahora me encuentro genial", enfatizó.

El músico explicó que "el disco ya estaba hecho cuando salimos de gira este verano (boreal) pasado. Lo grabamos a finales de febrero. En el momento de los conciertos ya lo teníamos mezclado y todo. Pero tuve esta pequeña operación cinco semanas antes del primer show. Y como habrán podido comprobar, no estaba suficientemente recuperado de la intervención. Por ese motivo empecé a tener problemas y decidí que lo mejor era posponer la gira", se explayó.

Según Costello, la enfermedad no afectó en absoluto al disco en términos de contenido, aunque aclaró: "Decidí someterme a esta pequeña operación antes de grabar las voces. Y supongo que influyó un poco en la emotividad a la hora de cantar. Pero, insisto, ningún tema es acerca de la enfermedad", recalcó.

Un disco de contrastes

El autor de discos históricos e influyentes como "My Aim Is True", "This Years's Model", "Arm Forces" y "Trust" aseguró que sus nuevas canciones no están escritas desde su punto de vista. "Esta vez he intentado imaginarme cómo es ser alguien diferente. El disco se llama «Look Now» (Mira ahora), porque las canciones son acerca de cómo nos miramos unos a otros, ya se trate de una mirada de admiración, de cariño o de tensión. Con las canciones intento atrapar instantes muy íntimos y personales, que suceden en espacios muy reducidos. Me siento muy feliz de no cantar sobre lo último que me ha sucedido, sino sobre las historias de otras personas", señaló.

El británico, cuyo verdadero nombre es Declan Patrick MacManus, dijo que "Look Now" es un disco "de contrastes, en los estados de ánimo y en los tempos. Las canciones más animadas son fuertes. Y creo que la banda nunca sonó mejor en un disco. Una de las razones para grabarlo era tener esta mezcla de todo lo que puedo hacer: desde lo más rockero, en el arranque, hasta las baladas como «Dishonor The Stars» o cosas todavía más íntimas, como «Photographs Can Lie»", precisó.

Costello es amigo de las colaboraciones, y en este disco cuenta con el aporte de dos grandes talentos: Burt Bacharach y Carole King. Sin embargo, el cantante aclaró que no suma invitados a sus discos con la intención de llegar a distintos públicos. "He tenido algunos éxitos y he hecho algunos discos que no han vendido ni una copia. Nunca podés saber que te deparará la fortuna sobre lo que hacés. Lo único importante es encontrar una razón sincera para hacerlo", afirmó. "En el caso de las colaboraciones con otros músicos, no lo veo en términos de «ganar público», una expresión que parece sacada de las páginas de un suplemento económico. Cuando se trata de compositores de la talla de Paul McCartney o Burt Bacharach, es todo un reto ofrecerles algo que no les suponga un problema", explicó.

Mirar hacia atrás

En 2015 Elvis Costello editó su autobiografía, "Música infiel y tinta invisible", que cosechó muy buenas críticas, y ahora admite que escribir el libro cambió su forma de ver algunas canciones. "Me ha hecho valorar algunas canciones de un modo diferente", afirmó. "Porque entendí que en el momento en que las escribí probablemente no puse el acento en el significado personal, ya que no tenía un público: estaba componiendo para mí mismo sin pensar que estaba contando la historia de mi vida", recordó.

El músico de los lentes de grueso marco insiste en que está completamente recuperado. Y ya tiene fecha para su regreso a los escenarios: el 2 de noviembre en Pensilvania, Estados Unidos. A partir de ahí tiene una exigente agenda de prácticamente un show diario (todos en Estados Unidos y Canadá, por ahora). Habrá que esperar para ver si esta gira también llega a la Argentina.