Con la tercera y última temporada, Lali Espósito se despide de "Sky Rojo"

Sky Rojo: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

La serie creada por los españoles Alex Pina y Esther Martínez Lobato -también responsables de “Velvet”, otro tanque de la plataforma- sumó al quinteto protagonista al chileno Tiago Correa, como el oscuro y perverso sicario Darwin, y el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro que se presenta como un aliado de las chicas.

La tercera temporada es la conclusión de este envío estrenado en 2021 en 190 países. La serie, que tiene en el centro de la trama la trata de personas y cuyo estilo fue definido por sus autores como “pulp latino, narra la huida de tres mujeres de “Las novias”, un burdel español al que llegaron engañadas y donde son explotadas. Las dos temporadas anteriores, lo mismo que la que llega hoy al streaming, tuvieron 8 capítulos cada una, con una duración de aproximadamente 25 minutos por episodio en los que el drama, la acción y la adrenalina tienen presencia permanente.

78875147.jpeg Asier Etxeandia interpreta al proxeneta Romeo, que busca venganza.

“Era muy interesante y apasionante saber cuál iba a ser el final de todo esto. Lo viví con alegría, con pasión, con muchas ganas también de ya cerrar esta persecución. Era muy necesario que llegara esta tercera y última temporada”, contó Espósito al sitio web vertele.eldiario.es. “Lo vivimos como es la serie, con vorágine, emocionados, entrenando mucho y trabajando como locos para cada secuencia, aprendiendo cosas, como buceo, y jiu jitsu, así que ahora no se metan conmigo”, bromeó la actriz y añadió: “Hemos aprendido un montón de disciplinas para esta temporada. Como actriz fue muy enriquecedor”.

La intérprete, que actualmente protagoniza también la serie “El fin del amor” que se puede ver por Prime Video, dijo que rescata varios aspectos de Wendy, su personaje, una chica del conurbano bonaerense que, como sus amigas, es obligada a prostituirse mientras sus proxenetas les retienen los pasaportes. “De Wendy me llevo la valentía, pero no sólo la valentía para superar lo que tiene enfrente y a pasar del drama total, sino también su valentía para defender a sus amigas. Es muy leal. Si dice una cosa, es lo que va a hacer, nunca va a hacer lo contrario de lo que dice. Por eso a través de las temporadas Wendy tuvo tantos conflictos con Coral, porque Coral en algunos momentos es una tipa que dice una cosa y hace otra, y Wendy es una flecha. Es leal a lo que le pedís y a lo que te dice que va a hacer”.

78873935.jpg Miguel Angel Silvestre y el actor chileno Tiago Correa como los sicarios Moisés y Darwin.

Consultada sobre la importancia que le asigna a un episodio final a la hora de valorar una serie en su conjunto, Espósito afirmó: “Es súper subjetivo. Los mismos que escribieron esta historia, escribieron el final y ahí hay algo que se respeta por el simple hecho de que quien escribió esta historia, la está cerrando y eso es lo que tiene que ser. Por eso no puedo opinar sobre distintas opciones de final para cada personaje; eso sería desde un lugar más personal y de fan de la serie. Se trata también de que (ese final) tiene que ser lo que la historia necesita”.

El cierre del exitoso envío significa también para Espósito la posibilidad de encarar nuevos objetivos. “Siempre me pasa que necesito otra cosa. Me encanta cerrar proyectos y arrancar otros con distintos desafíos. De hecho me pasa también en la música, que siento que cuando me repito me empieza a pasar algo muy extraño con el trabajo. Por más que esté muy bien, si siento que me estoy repitiendo, hay algo incómodo para mí. Me aburro de mí”.

78873938.jpg Lali Espósito junto al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro.

Por otra parte, Alex Pina y Esther Martínez Lobato, indicaron que “con «Sky Rojo» buscamos como siempre hacer una acción frenética pero apoyándonos en estos 25 minutos de duración para enfatizar el dinamismo de la trama: la huida y la carrera por la supervivencia. En el tercer acto de una película o de un capítulo converge toda la energía y es la explosión más efervescente de los conflictos que se están narrando, así que nos planteamos hacer un tercer acto constante y meter toda nuestra historia en un embudo de frenetismo”.