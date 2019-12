Con incógnitas, se viene la cuarta parte de "La casa de papel"

Después de una larga espera, Netflix confirmó que los nuevos capítulos de "La casa de papel" se lanzarán en la plataforma el próximo 3 de abril del 2020.

Alba Flores (Nairobi), Esther Acebedo (Estocolmo), Pedro Alonso (Berlín) y Rodrigo de la Serna (Palermo) fueron los encargados de revelar la fecha durante la Comic Con de Brasil, donde los fans enloquecieron al ver el anuncio.

En el video que lanzó Netflix para promocionar la cuarta entrega, los integrantes de la banda de "El Profesor" aparecen uno a uno, girando sobre un fondo negro, y vestidos con el mítico overol rojo.

Justo en los segundos finales del video, Nairobi sale en pantalla. La aparición inesperada del personaje interpretado por la actriz Alba Flores, que recibió un disparo en el último episodio de la serie, desató la expectación en redes sociales y se convirtió en pocas horas en tendencia.

El futuro de la atracadora más feminista e íntegra de la banda es una de las grandes incógnitas que dejó abiertas la tercera temporada, pero no la única.

La verdadera identidad de la inspectora Sierra, la aparición fugaz de la actriz española Belén Cuesta -escondida entre los rehenes-, o el destino final de Nairobi, son sólo algunas de las incógnitas que dispararon decenas de teorías, hipótesis y conjeturas, cada una más descabellada que la anterior.

Aunque son pocos los detalles que se han revelado hasta el momento, la actriz Itziar Ituño, que da vida en la serie a la ex agente Raquel Murillo, avanzó varias pistas sobre el futuro que deparará a los atracadores.

"No lo van a pasar muy bien en la cuarta temporada", explicó Ituño en declaraciones a Fórmula TV a finales de julio. "Van a tener un gran enemigo ahí, dentro del banco. No sé qué va a pasar, si van a conseguir robar el oro o no. Eso no lo sabemos los actores todavía. Sí es cierto que la parte de la policía va a estar muy dura, y van a tener que resistir. Va a haber mucho drama dentro de la banda", añadió.

Los fans de la serie creen que ese enemigo podría ser el personaje al que da vida Belén Cuesta, actriz española ganadora de un Goya que en los últimos capítulos aparece escondida entre los rehenes.

Itziar Ituño no es la única actriz del reparto que reveló detalles de la próxima entrega. Este fin de semana, Alba Flores aseguró que los fans de Nairobi "van a sufrir mucho" a partir de abril.

Aunque Netflix aún no ha publicado el tráiler de la cuarta temporada, se sabe que la historia de la banda no terminará ahí.

La exitosa serie española contará con una quinta entrega que comenzará a rodarse a principios de 2020, según confirmó la productora Vancouver Media a la publicación especializada Fórmula TV.

La misma información arriesga que la quinta temporada podría centrarse en un atraco a una entidad financiera internacional.