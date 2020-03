¿Alguien se imagina a Estados Unidos con un presidente antisemita, un candidato proclive a los nazis que gana las elecciones en 1940? Esa es la trama que imagina la miniserie política “The Plot Against America”, que se estrena hoy a las 22 por HBO. La ficción de seis episodios, basada en la novela de Philip Roth “La conjura contra América” (2004), es una de las series más esperadas del año. Sus creadores son David Simon y Ed Burns, los mismos de “The Wire” (2002-2008), una de las grandes producciones televisivas de los últimos años. Y en su elenco figuran grandes actores y estrellas como John Turturro y Winona Ryder. Cada capítulo se podrá ver también al día siguiente por Flow y por Canal 1 HD de Cablevisión.

Philip Roth, quien falleció en mayo de 2018 a los 85 años, es uno de los escritores norteamericanos más importantes del siglo XX. Sin embargo, “La conjura contra América” (como se conoció en castellano) no está considerada la mejor de sus novelas. Ahora, con la relectura que puede hacerse del libro a través de la presidencia de Donald Trump, esta historia de un aviador filo-nazi que lleva a los Estados Unidos al fascismo adquiere un renovado significado.

Antes de que Trump ganara las elecciones de noviembre del 2016 con su popular eslogan “Make America great again”, existió en 1940 el Comité America First, un grupo que presionaba por la no intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Su principal vocero era el héroe de aviación Charles Lindbergh. Con ciertas tendencias antisemitas, America First apelaba a los valores patrios, y muchos creen que, de haber sido nominado por el Partido Republicano, Lindbergh habría ganado la presidencia de Estados Unidos en 1940.

En el libro de Philip Roth, la historia es justamente la que no fue: Lindbergh derrota por mucha diferencia al demócrata Franklin Delano Roosevelt. Lindbergh tenía todo el carisma de los pioneros individualistas, algo que los estadounidenses aman: en 1927 se transformó en el primer hombre en cruzar solo el Atlántico en un avión, uniendo Nueva York y París en 33 horas y media.

Los personajes

Los adelantos de la miniserie que ofreció HBO muestran a un joven Charles Lindbergh (Ben Cole) recitar el siguiente tipo de proclamas en su campaña electoral: “La elección no es entre Lindbergh y Roosevelt, es entre Lindbergh y la guerra”. En esa lógica retórica, proclamada además por un ídolo americano, se entiende incluso por qué ganó la contienda de los votos.

Los personajes principales están a cargo de John Turturro, como Lionel Bengelsdorf, un equivocado rabino conservador que apoya a Lindbergh; Winona Ryder en el rol de su pusilánime esposa Evelyn Finkel; Zoe Kazan como Elizabeth Levin, una madre alerta a las eventuales consecuencias de la llegada de Lindbergh al poder; y Morgan Spector a cargo de Herman Levin, el padre de familia con una opinión clara y adversa a la presidencia de Lindbergh. En el rol de Philip (que no es otro que el propio Philip Roth durante su niñez en Nueva Jersey) está Azhy Robertson, conocido por interpretar al hijo de la pareja protagonista de la película “Historia de un matrimonio” (2019).

En las imágenes de adelanto también se puede vislumbrar lo que pasa cuando Lindbergh llega al poder: grupos del Ku Klux Klan hostigando con impunidad a los judíos, jóvenes uniformados al estilo nazi apoyando cada nuevo discurso del presidente y las fronteras del país cerradas a la inmigración.

Roth todavía vivía cuando los célebres creadores de “The Wire” estaban trabajando en la adaptación de su novela. “Que esté David Simon es una garantía. «The Wire» fue una obra maestra”, dijo en su momento el escritor. De hecho, ambos se reunieron muchas veces para ver cómo desplegar mejor las situaciones pasmosas de este libro de 400 páginas en apenas seis episodios, sin efectismos triviales ni golpes de impacto.

Por su parte, Simon declaró: “En «The Plot Against America», Philip Roth entregó un tratado político conmovedor sobre cómo nuestro país se deshizo del totalitarismo y de la intolerancia. Que se haya publicado en 2004 no significa que sea menos profético en este momento. Roth nos estaba advirtiendo que todo aquello aún puede suceder”, afirmó.