El futbolista Matías Defederico, ex de Cinthia Fernández, se separó de Priscila Leskiw. La bailarina no ocultó sus sensaciones.

El que confirmó la ruptura fue Luis Ventura en "Involucrados": "Me lo crucé en una confitería y charlamos al paso, y en determinado momento le pregunté cómo estaban él y su pareja. La respuesta que me dio Matías fue que de eso no quería hablar".

"Hoy es el cumpleaños de Priscila, si no se renueva la relación, se terminó la pareja de Matías. Si no va al cumpleaños, ya saben por qué es", siguió Luis.

Pero mientras el periodista hablaba sobre la ruptura, las cámaras enfocaron a Cinthia Fernández, para seguir de cerca la reacción de la bailarina.

"Estoy tentada porque Luis nombró a Matías y todos me miraron a mí, pero yo no hice nada, no tengo nada que ver. No sé nada", confesó entre risas la panelista.

Cinthia y Matías se separaron en enero pasado y que ella está en pareja con Martín Baclini, con quien ya viajó a Nueva York y a quien le dedicó un importante mensaje.





