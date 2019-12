Por decisión unánime del jurado y el BAR, Charlotte Caniggia y Agustín Reyero se quedaron afuera del Bailando tras disputar una performance de grandes éxitos con Florencia de la Ve y Gabo Usandivaras, que lograron continuar en el certamen.

En la previa, la hija del Pájaro Caniggia aprovechó la ocasión para regalarle su perfume a Nicole Neumann, quien volvió a reemplazar a Pampita en el jurado. "Cuando pienso en mi familia, me cuesta", reconoció antes del baile la participante. "Todas las cosas que me sucedieron en este certamen fueron increíbles", destacó, por su parte, Flor de la V.

En primer turno, Charlotte y Agustín (pareja 1) representaron el tema You’re the one that I want, de John Travolta. Luego, Flor y Gabo (pareja 2) interpretaron un enganchado de temas de los 90.

Aníbal Pachano fue el primero en dar sus impresiones: "Hoy tengo que juzgar la calidad y la puesta en escena. Por eso tengo que votar a la pareja 2”. Ángel De Brito remarcó: “Tenés que valorar todo lo que tenés, Charlotte. Te falta aprender a bailar. Flor está en su mejor Bailando. Son dos equipos que disfrutamos todo el año. Mi voto es para la pareja 2".

Nicole Neumann también se inclinó por Flor y Gabo, y exclamó: "¡No se puede creer lo histriónicos que son!”. En tanto, Florencia Peña se sumó a la moción y decretó la eliminación de Charlotte: "Son dos parejas muy queridas. Charlotte le puso frescura al Bailando. Gabo y Flor son hermosos. Viendo todo lo que vi, mi punto es para la pareja 2".

Marcelo Polino también votó a la pareja 2 y valoró al partenaire de Charlotte, que rompió en llanto cuando se confirmó su salida: "Agustín ha sido un gran compañero". Flavio Mendoza subrayó: "Flor es una estrella y amo ver bailar a Gabo. Voto a la pareja 2". Y Laura Fidalgo se acopló a la elección de sus compañeros y aconsejó a Charlotte: "Buscá lo que te haga feliz".