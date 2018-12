Cómo fue el sentido homenaje a Aníbal Pachano en el Bailando

Ana Sans, exesposa de Aníbal Pachano y su hija Sofía, participaron anoche del especial homenaje que se le realizó al coreógrafo en "Bailando 2018". Tras el merecido reconocimiento, el hombre de la galera fue ovacionado de pie y una profunda emoción se apoderó del estudio de "ShowMatch".

El ciclo conducido por Marcelo Tinelli le rindió tributo a Aníbal Pachano en la apertura del ritmo Homenajes. El artista padece una agresiva enfermedad.

Pachano hizo su ingreso luego de una coreografía encabezada por Ana Sans y su hija Sofía, acompañadas por los integrantes de los Botton Tap y otros tantos que lo acompañaron durante su carrera.

"Es la presentación del ritmo homenaje y me encanta que lo hagan todas las personas que él quiere. Yo lo quiero mucho, personalmente lo quiero mucho, ha pasado momentos difíciles de salud en el último tiempo y me encanta verlo bien y que pueda estar acá en la pista, y me encanta que estén las personas que lo aman profundamente acá", lo presentó el conductor.

Homenaje a Anibal Pachano

"Señores, fuerte el aplauso, y me encanta que estemos todos de pie, para saludar, qué merecido homenaje para él y para todas las cosas hermosas que ha hecho, y hace, para el querido Aníbal Pachano, todo nuestro amor en este aplauso", pidió Tinelli.

"Y además felicitarlo, la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires le entregó el premio María Elena Walsh en reconocimiento a la labor y a la trayectoria. Y después de algunas nanas que ha tenido de salud, hoy verte acá y verte haciendo lo que te gusta hacer, me encanta. Y estando en un show que yo sé que querés mucho, y nosotros también a vos", agregó Marcelo.

"Muchas gracias a todos. Gracias por el cariño y por el respeto hacia mi trabajo. Es un momento feliz, por más que esté llorando. Recibir un premio María Elena Walsh, una grande para la cual tuve la posibilidad de hacer un espectáculo, y recibir este premio de manos de la Cámara de Diputados de la provincia para mí es un orgullo", agradeció Pachano.

"Un orgullo estar acá, porque te quiero mucho, porque hemos hecho mucho camino juntos, nos hemos separado, nos hemos encontrado, y sobre todo estar acá, al lado de tanta gente que quiero, y que hizo posible mi éxito, ser una persona, ser papá de esta hija maravillosa, y tener una grande al lado mío que es Ana Sans, y gracias a todos por el cariño y por el respeto. Gracias por estar en este piso que me encanta, que ojalá algún día pueda volver, porque ha sido mi casa", dijo conmovido.

"El año que viene vamos a festejar los 30 años, te invito oficialmente a que vuelvas acá al programa, si tomás la invitación estás invitado acá", le ofreció Marcelo.

"Y una felicitación enorme al jurado, me encantó. Se han peleado, han sido irónicos, divertidos, polémicos, todo eso que tiene y que cada uno le fue poniendo un granito de arena a este trabajo maravilloso que es el Bailando", cerró Pachano.