Jorge Rial volvió este lunes a la conducción de "Intrusos" luego de cuatro meses de ausencia en los que lo reemplazó Moria Casan. "Yo estaba en una situación de mucho estrés", explicó.

El ciclo de América comenzó con una base de 3 puntos, ganándole a Canal 9, y luego con el correr de los minutos fue trepando hasta llegar casi a los 6 puntos de pico, venciendo también en varios minutos a Canal 13.

"Gracias por haberme permitido tomarme cuatro meses. Es la primera vez en la vida que me tomo tanto tiempo. Lo máximo que me tomé alguna vez en Intrusos fueron 15 días", explicó en la vuelta su ciclo que ya tiene 18 años.

"La gente del canal me entendió y me permitieron tomarme ese tiempo", declaró el conductor y agregó: "Hice muchas cosas en estos cuatro meses", en referencia a la recomposición de la relación con su hija Morena.

"Voy a ser abuelo", contó orgulloso y confirmó que "es varón". "La semana pasada le dijeron el sexo", dijo. "Espero que mi hija no se enoje por decir esto, le mandamos un beso", expresó.

"Estamos recomponiendo, no es fácil", reconoció en relación a Morena. "Con mucha cautela y tranquilidad, y también con mucho amor. A veces es difícil reconstruir las cosas. Indudablemente este embarazo nos va a ayudar mucho", consideró.

"Al primero que se lo contó fue a mí. Yo estaba en Miami y fue raro. Ni siquiera estábamos bien. No sabía si creerle o si era parte de toda esa locura que viví por tantos meses", reveló. "Quiero decirles que me encanta esto. Cuando me lo contó me puse muy feliz. Es muy joven para mí, pero siempre tuvo la vocación. En el fondo sabía que iba a ser madre joven", apuntó.

"Todos me dicen que ser madre te encauza. Espero que así sea. Ella está bien de ánimo y de salud, está yendo a verse siempre al médico", dijo sobre la salud de su hija.