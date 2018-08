El homenaje a Romina Yan del próximo miércoles traerá varias sorpresas. Una de ellas será el reencuentro de algunos integrantes de los Teen Angels, el emblemático grupo musical que surgió de "Casi Ángeles" y originalmente estaba compuesto por Lali Espósito, la China Suárez –que luego fue reemplazada por Rochi Igarzabal-, Peter Lanzani, Nicolás Riera y Gastón Dalmau.

Para "Vive Ro" se dividieron a los ex Teen en dos grupos. Por un lado ensayaron la China con Rochi y, según indicó la actriz, también se preveía que estuviera Peter, aunque al momento de grabar los videos el actor todavía no había llegado.

Resta saber qué pasará con Lali, Nicolás y Gastón. Por el momento, la artista se encuentra en Buenos Aires donde está brindando su "Brava Tour", mientras que Gastón está de viaje por España.

Por su parte, en las redes sociales, Rochi y la China se mostraron felices y emocionadas en pleno ensayo: "Me acuerdo cuando grabamos Casi Ángeles juntas, Romina siempre muy comprometida, pasaba la letra con nosotros, siempre llegaba con una sonrisa, saludaba a todos y estaba muy presente, no se le escapaba una cuestión de la escena y si alguien estaba incómodo se hacía de nuevo, empatizaba mucho con todos", expresó Rochi en una foto con su ex compañera de elenco.

"Vive Ro" será el especial que organizó Cris Morena para homenajear a su hija Romina Yan el próximo 5 de septiembre. Ese mismo día, la actriz cumpliría 44 años.