Antes de dar el sí, en el parque de su casa de Banfield, Roberto recibe los sacramentos del bautismo y de la comunión. En la intimidad de la confesión, le revela al sacerdote que, si bien le da vergüenza admitirlo, le ha quedado pendiente la última canción que no cantó en el Gran Rex. Se recuerda envuelto en la bata roja, con los brazos abiertos y ovacionado por su público. El 16 de mayo de 2004, tras el bis con Rosa Rosa, el doctor le toma los signos vitales y, al comprobar que el corazón está muy acelerado y su presión alta, no lo autoriza a seguir.

Tres años más tarde, dispuesto a hacer un balance de su vida, reflexiona: "Supongo que uno siempre quiere lo que no tiene". El sacerdote observa que el bautismo no parece haberle surtido efecto ya que se la pasa hablando de su personaje. "No es fácil dejarlo atrás, ¡era tan divertido ser Sandro!" –le contesta. Durante la confesión, que redime con diez Padre Nuestro, se arrepiente de haber lastimado a la gente que lo quiere y a sí mismo por cada cigarrillo encendido; en definitiva, concluye, Roberto vivió como pudo.Con los hijos de Olga como padrinos de la boda agradece a sus invitados. En especial, a Aresi (Marcelo Sein) por haber cumplido el mandato de Anderle (Luis Machín) al no dejarlo nunca solo, y a Olga por la vida sencilla de hombre común que le permitió tener a su lado.