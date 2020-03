Cómo fue el festejo de cumpleaños de Adrián Suar en total soledad

Adrián Suar vive solo por lo cual el aislamiento obligatorio dispuesto por el gobierno nacional lo encontró en la soledad de su hogar. La falta de compañía se notó aún más este miércoles cuando no pudo compartir con ningún ser querido el festejo de su cumpleaños número 52.

El director de programación de Canal 13 compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se lo ve sentado en el living de su casa, con una torta con las velitas encendidas y hablándole a la pantalla de su computadora. ¿Quiénes estaban online del otro lado? Sus hermanos Jeffrey y Paul Kirzner y sus amigos Guillermo Francella y Gustavo Bermúdez.

“Quiero agradecer por todo lo vivido”, se le escucha decir a El Chueco. "¿Te llevás bien con vos Adríán?”, le pregunta Francella, haciendo referencia a su encierro en solitario. “Sí, Guillermo, te agradezco mucho. Me llevo bien, me estoy conociendo. Y estoy también aprendiendo cosas como, por ejemplo, muchas cosas lindas que hice en mi vida, muchos programas que estoy orgulloso de haber hecho”, responde divertido Suar.

Embed

Y agrega: “Programas malos que hice, también. Quiero pedir disculpas por los programas malos. Guillermo, si alguna vez te fallé, te pido disculpas. Si alguna vez hicimos un programa juntos y te defraudé, ¿me perdonás Guillermo? Es importante que me perdones. Todos tenemos que pedir perdón y reflexionar”.

Mientras se escuchan las risas de Francella, Suar continúa: “Chicos los quiero mucho. Por favor, no me la hagan muy difícil: a la cuenta de tres, me cantan el ‘Feliz Cumpleaños’. Uno, dos, tres...¡Va!”. En ese momento, se escucha cómo del otro lado de la pantalla empiezan a cantar, pero todos muy desafinados.

“¡Qué mal cantan estos hijos de p...! ¡Es un geriátrico! ¡Me quiero matar!”, dice entonces Adrián, antes de soplar las velitas para dar por terminado su atípico festejo de cumpleaños. Solo, pero conectado a todos sus seres queridos, entre los que obviamente figuran su hijo Toto, fruto de su matrimonio con Araceli González, y Margarita, la hija que tuvo con Griselda Siciliani.