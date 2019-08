La demanda económica de Yanina Screpante a Ezequiel "Pocho" Lavezzi no termina, ahora ella le reclama un penthouse, departamento ubicado en el último piso de un coqueto edificio en Buenos Aires. "Para él es un vueltito", argumentó.

Luego de separarse hace un año Screpante y Lavezzi no llegaron a un acuerdo económico, es por eso que ahora ella le pidió esa vivienda. Iniciados los trámites judiciales, la panelista de "Incorrecta" posó con un vestido verde adentro de la casa para la revista "Hola" y aseguró: "Él quiere que yo viva mal para que sufra su ausencia".

Además, explicó que si bien la casa es de Ezequiel, "estaba en sin usar hace ocho años". "Incluso una amiga se divorció fue a vivir allá, a estrenarlo, y nunca lo usamos. Lo decoré yo porque soy decoradora de interiores", comentó. En ese momento, Moria Casán chicaneó: "Para mí era un bulo de él".

Y Screpante acotó: "Sí, capaz que era un bulo y yo no sabia pero no... Con todos los templos que tiene no va a ir ahí".

Sobre el reclamo económico, agregó: "Le dije 'dame eso' porque para él es un vuelto. Para mí y muchas personas es un montón pero él ni siquiera lo alquiló. Yo le dije 'alquilémoslo' para sacar unos mangos pero él no quiso".